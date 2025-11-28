iPhone半夜自動打電話漏洞　Apple回應問題：一設定導致自動撥號

近日突然出現大量 iPhone 用家分享「凌晨被 iPhone 嚇醒」的經歷，不少人指手機在毫無預兆的情況下，自行向通訊錄最近一位聯絡人撥打電話，通話介面在黑夜亮起，加上系統自動播放的語音回覆，令事主以為遭到黑客入侵。



有內地媒體向 Apple 查詢情況。官方客服其後作出回應，指出問題未必源於系統錯誤，而是與多項使用設定有關，尤其當同一個 Apple ID 同時登入多部裝置時，某些功能會產生「連動撥號」的現象，令電話看似自動撥出。雖然 Apple 強調目前未有證據顯示存在資安風險，但仍建議用家檢查相關設定，避免類似情況再次發生。

多裝置同步惹禍

不少用家長期同時使用 iPhone、iPad、MacBook、Apple Watch，並在所有設備上登入同一組 Apple ID。按照 Apple 的說法，當「同步通話紀錄」或「其他裝置撥號」的功能開啟後，其中一部裝置的操作，有可能導致另一部裝置不自覺撥出電話。

以往此類同步功能設計本意是方便，例如當用家正在使用 Mac 工作時，可透過電腦直接接聽 iPhone 來電；或在 iPad 上快速回覆未接電話。然而，若多個裝置同時處於網絡連線狀態，亦有機會因偵測錯誤或誤觸而觸發撥號程式，尤其在深夜安靜時段，系統一旦自動喚醒，便會造成「手機自己打電話」的錯覺。

另外，語音輸入與 Siri 亦有不少「隱性觸發」的情況。當關鍵字被環境聲誤判、Siri 以為收到指令而自動執行通話操作，理論上亦屬可能。長期開啟「語音撥號」、甚至是不需要解鎖即可使用 Siri 的設定，都會增加無意撥出的機率。

要避免手機「半夜自己打出去」？建議先檢查三方向

雖然 Apple 強調事件並非安全漏洞，但資安界提醒，用家仍應養成定期檢查設定的習慣，以免因系統誤判影響生活。

首先，建議關閉「在其他裝置通話」等相關同步功能，尤其是當你擁有多部 Apple 裝置時，能有效避免錯誤連動。

其次，建議檢查 Siri 各項語音指令是否有開啟，包括鎖定畫面是否允許語音操作。另外，「語音撥號」「回撥未接來電」等功能若非必要，可先停用觀察一段時間。

最後，可嘗試移除通話相關的小工具，減少未經觸控就啟動撥號的機會。若手機長期放在床邊，亦可開啟「螢幕朝下靜音」或乾脆啟動睡眠模式，避免界面誤喚醒。