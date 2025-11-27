Huawei Mate X7會是摺疊屏機王？厚度僅4.5mm　AI黑科技眼前一亮

作為摺疊屏市場的常青樹，華為的摺疊屏產品一直享有不錯的銷量和口碑。可以在大街上只要看到摺疊屏，大多數都是華為的產品。在這樣的背景下，華為Mate X7在大折這一形態下還能有什麼新玩法就格外值得關注了。下面就來跟着我們的開箱一起看看。



我們這次上手的華為Mate X7幻影紫配色採用的是素皮材質，手指滑過背面時能感覺到細膩的紋理和一點點阻尼感，長時間握持幾乎不會打滑。和玻璃或者金屬後蓋相比，這種素皮更有温度，也更適合摺疊形態的使用場景，單手握着外屏刷消息、接電話不會覺得不舒服。

+ 8

配色方面，華為Mate X7一共準備了五種選擇：雲錦白和雲錦藍是那種更偏藝術感的路線，把傳統雲錦紋理通過特殊工藝「織」在背板上，看上去有一種帶有肌理的光影效果；寰宇紅偏熱烈，曜石黑則穩重內斂。

幻影紫則介於張揚和內斂之間，如果你平時用機既想和別人不太一樣，又不希望顏色太高調，這個版本會比較對胃口。

從形態上看，華為Mate X7還是熟悉的內折設計。摺疊狀態下，它就是一部略微「瘦長」的直板機，單手握持外屏時，拇指可以輕鬆夠到大部分區域。展開之後，機身厚度大概只有4.5mm，平放在桌面上時會有一種真正「平板化」的輕薄感。沿着中框滑一圈，可以感受到金屬邊框的過渡做得比較圓潤，邊緣都做了細膩的打磨，手指在上面來回滑動不會有割手的情況。

鏡頭模組依舊是這台手機背面的視覺中心。圓形的模組被安排在機身中軸偏上的位置，四周通過不同材質和顏色的過渡做出了一種類似「門框」的效果，官方把這一套設計稱作「以時間和空間為靈感的圓形窗口」，實際看上去的感覺就是：鏡頭不再只是堆在背面的一個功能模塊，而更像是整個設計的一部分。

幻影紫素皮背板的細膩紋理，會在自然光下和鏡頭模組周圍的高光形成對比，整機從背面看過去既有秩序，又不會顯得呆板。配合摺疊形態，後攝deco在合上和展開時都會成為視線落點，讓人一眼就能認出這是一台華為Mate X7。

摺疊機是否好用，除了好看，更關鍵的是耐用這一方面。華為Mate X7在結構上做了不少功課，外屏用上的是第二代玄武鋼化崑崙玻璃，通過更精細的加工工藝提升了抗跌落和抗刮能力。

內屏部分則採用三重複合疊層結構，從上到下依次是類似車用緩衝材料的非牛頓流體保護層、負責抗壓的UTG玻璃層和提供支撐的碳纖維層，整體抗衝擊能力比上一代方案提升了一個檔次，抗彎折表現也有明顯加強。

鉸鏈部分同樣做了升級。華為Mate X7採用新的水滴形態鉸鏈，內部核心支撐部件使用了強度達到2350MPa的高強度鋼材，這讓屏幕在摺疊時可以形成更大的彎折半徑，從而減輕摺痕，同時保證結構強度。實測開合的過程比較順滑，大概從40°到130°之間都可以穩定停住，放在桌面上半折狀態看視頻、刷短劇或者視頻通話都沒有問題。

簡單把外觀看了一圈之後，我做的第一件事當然是開機。華為Mate X7預裝的是最新的HarmonyOS 6，開機動畫和引導流程很熟悉，但是細節上會給人一種比上一代更「利落」的感覺，從語言選擇、賬號登入到桌面加載，每一步都比較乾淨，伴隨的過渡動畫也控制在一個剛好「看得見但不拖沓」的節奏裏。

不僅系統足夠流暢，像微信、抖音、美團和小紅書等日常常用的三方應用，在華為Mate X7上的表現也都足夠出色，沒有那種「倉促適配」的違和感。在使用了一段時間之後，我個人會比較放心地說一句：以目前體驗下來，鴻蒙生態的適配度已經超過95%了，該用的主流應用基本都表現得很成熟，而且還有不少獨家能力是其他系統暫時給不了的。如果你本身有一些比較小眾的工具需求，系統裏的卓易通也能幫你安裝到更多冷門但好用的App，把「生態是不是夠用」這個問題從另一個維度補足。

在AI相關體驗上，華為Mate X7這次也做了不少針對大屏的嘗試。HarmonyOS 6首次在這台摺疊機上引入了更完善的智能體協作機制，你可以通過一句話召喚小藝，讓它去同時協調多個應用來完成一件事，比如規劃一個周末短途出行，它會同時考慮地圖、酒店、天氣、行程安排等訊息，把結果整合到一個相對完整的方案裏。

展開大屏之後，多窗口和分屏的玩法更進一步，你可以一邊在上半屏看文檔或者網頁，一邊在下半屏和朋友聊天或者記筆記，這時候「分屏問小藝」這樣的功能就很有用，一句語音指令就能把當前屏幕上的重點訊息整理出來，省得在不同窗口之間來回複製。

影像部分則是華為Mate X7 本次加強的一大重點。它搭載了第二代紅楓影像系統，主攝是一顆5000萬像素的RYYB傳感器，擁有1/1.28吋的感光面積和十檔物理可變光圈；長焦同樣是5000萬像素RYYB，支援3.5倍光學變焦，配備OIS光學防抖；超廣角則是4000萬像素RYYB。由於時間關係，更多的配置分析和樣張解析我們就放到之後的深度評測來展開了。

通信部分，華為Mate X7除了常規網絡能力外，還支援天通衛星通信、北斗衛星消息、星閃，以及700MHz頻段的無網應急通信。在城市日常裏，這些能力的存在感可能不算強，但只要你有過信號很差甚至徹底沒網的經歷，就會理解為什麼這些技術被放在了比較重要的位置。簡單說，它們是在「常規網絡全部失效」時，多給你留一條溝通渠道。

總體來看，華為華為Mate X7已經把摺疊形態當成一個真正的日常形態，而不是刻意拔高的「概念」。外觀上，時空之門設計讓整機既有辨識度又不失穩重；結構上，通過更堅固的屏幕和鉸鏈設計，把「敢折、敢用」這件事落實到了日常每一次開合；屏幕、性能、系統和AI體驗則圍繞「大屏」這個核心做了很多細節打磨，從多任務處理到智能體協作，都在讓你越展開越願意多用一會兒。

如果要在當前的摺疊手機裏選一台相對全面、適合長期當主力機的產品，華為Mate X7至少已經站在了候選名單的前排。

延伸閲讀：華為Mate 30 RS起火燒到焦黑 屏幕損毀三分之一 居然還能打機（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】