不少人忽略洗衣機本身需要定期保養，日本家電清潔專家指出，洗衣機的上蓋邊緣、機槽轉軸附近、膠邊位置其實是最容易藏污納垢的地方，而這些污垢並非一兩天形成，而是日積月累的皮脂、洗劑殘留、霉菌及纖維碎屑。

當中最值得注意的是，這些污漬往往在我們完全沒有察覺的情況下悄悄累積，直至某天機蓋打開時出現黑點、異味，甚至衣物染上污染物，才驚覺問題已經蔓延。



每天換洗的衣物包含大量看不見的污垢：皮脂和汗水、化妝品、食物殘渣、床單上的油脂等。這些污染物在洗滌過程中會隨水流被沖走，但部分會黏附在機槽邊位、膠邊縫隙，再混合洗衣粉及柔順劑的殘留物，形成黏稠的「皂垢」。皂垢久而久之與纖維碎屑結合，便會變成頑固污漬，緊貼在洗衣機邊緣。

由於洗衣機每日都處於濕熱環境，尤其在梅雨、夏季高濕度時期，這些殘留物便成為霉菌的最佳溫床，逐步擴散成黑點、黏膜或滑溜質感。這亦解釋了為何很多家庭明明定期添加洗衣槽清潔劑，衣物仍會出現霉味—因為真正藏污的位置，往往是最不易察覺的邊緣位置。

長期忽視的後果：從異味、皮膚敏感到機件故障

不少人誤以為洗衣機的污垢只是不太好看，但專家警告，若任由洗衣機邊緣長期積污，其實會引發多種家庭問題。

首先是異味，不少人形容為「霉味」，這通常由霉菌大量繁殖導致。而另一類則像「下水道氣味」，多半與排水口積垢或排水管問題相關。若出現「焦味」，更可能涉及電機部件異常，必須立即停機檢查。

其次，污垢與霉菌有機會隨洗滌水流回到衣物表面，尤其在白色衣物、毛巾或嬰兒衣物上更容易看見。黑點、灰斑、甚至纖維上黏附的黏滑物質，都是污垢外溢的徵兆。對皮膚較為敏感的人來說，這些潛藏的細菌與霉菌可能引起皮膚不適，如紅腫、痕癢、濕疹惡化等症狀。長者、嬰兒、孕婦等免疫力較弱的家庭成員，風險更高。

最嚴重的後果，是機件受污垢阻塞，導致排水不順、異常震動、甚至縮短馬達壽命。如果邊緣與排水口積垢結塊，可能令洗衣機提早報廢。

資料來源：saita