很多人購買電視也是「品牌先決」，畢竟電視的規格多而複雜，尺寸﹑螢幕比例﹑使用的半導體等，不是所有人買電視前都能從中想到入手那一部，具有一定名氣的品牌，自然會被看高一線。市場調查機構 TrendForce 最新分析出，2025 年市場佔有率最高的電視品牌，入手電視前可以參考以下排名。



Samsung 與海信 全球市佔率合計近四成

若以品牌市佔來看，Samsung 是全球電視市場的領導者，以 17.2% 的市佔穩佔榜首。其 OLED 及 Mini LED 系列在高階市場具備強大競爭力，加上品牌影響力深厚，仍然是不少港人購買電視的首選。

但最令人意外的，是第二名的 海信（Hisense）以 15.4% 市佔重奪全球第二，單季出貨量達 766 萬台，創下同期新高。其採取進取定價及加強海外市場鋪點策略，在中大型尺寸價格帶極具吸引力，成功吸引大量家庭升級。

全球前五強品牌分別為：

Samsung（17.2%）

Hisense（15.4%）

TCL（14.9%）

LGE（11.7%）

Xiaomi（5.1%）



大尺寸成主流 60 吋以上銷量首次突破 28%

雖然整體需求降溫，但大尺寸電視逆勢成長。得益於中國市場的補貼政策推動，本季 60 吋以上電視首次佔全球市場超過 28%，反映全球消費者已逐漸由夠用轉向更大、更沉浸，大螢幕電視成為客廳標配。

Samsung OLED 65 吋 S95F 評價亮眼

若觀察網上評價，今年最受討論、具代表性的產品之一，是 Samsung 的 65 吋 OLED S95F 4K Vision AI 智能螢幕。不少用家一致指出，它在畫質與實用功能方面都有明顯優勢。

+ 14

綜合各平台用家分享，可見以下特點廣獲肯定：

抗反光技術大幅減少光源折射，尤其適合香港家庭的明亮客廳。色彩純淨度高，紅色與高光位層次清晰。OLED 對比度帶來優秀黑階細節，夜景或電影暗場表現強。介面直覺、輕薄外型具高級感，安裝後整體視覺效果突出。Vision AI 功能能按環境光自動調整畫面，更省心。

資料來源：trendforce