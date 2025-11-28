大埔火災｜Apple Tim Cook發文致哀並承諾捐款　各界捐款突破一億

大埔宏福苑日前發生的嚴重火災造成重大傷亡，災情不僅牽動全港市民的心，更引起國際科技巨頭關注。蘋果公司（Apple）行政總裁Tim Cook於本港時間今日下午在社交媒體平台X（前稱Twitter）上發文，對是次大埔火災慘劇表示深切哀悼。



Tim Cook在貼文中表示，對於香港發生這場毀滅性的火災感到「心碎」（Heartbroken），並強調他的心與所有受影響的災民同在，同時亦對奮不顧身的前線救援人員表達謝意。他在文中明確承諾，Apple將會捐款支持當地的救援及重建工作。此舉顯示出這場發生在香港大埔的悲劇已引起全球關注，跨國企業亦展現出企業社會責任，向遭受不幸的香港市民伸出援手。

Tim Cook分別在X以及微博上對香港大埔發生的災情表示致哀以及承諾捐款

本港各大財團數日內累計捐款突破一億港元

在國際援手到來之前，香港本地商界及慈善團體已率先展現「一方有難，八方支援」的精神。自火災發生後的短短數日內，本港多個大型地產商、企業集團及慈善基金會迅速響應，紛紛宣佈向受災家庭及死傷者家屬提供緊急援助金。

根據最新統計資料顯示，不少機構至今累計承諾捐出的款項已超過一億港元。這筆龐大的善款將主要用於協助災民解決燃眉之急，包括提供臨時住宿津貼、緊急生活援助金以及傷者的醫療康復費用。部分企業更表示會成立專責小組，跟進災後重建及受影響居民的心理輔導工作，確保災民在漫長的復康路上得到持續的支援。這種商界與社會各界迅速凝聚的互助力量，為陷於傷痛中的社區帶來了一絲溫暖與希望。

仁濟醫院及電子支付平台開通捐款渠道 市民行善支援災民

除了企業的大額捐助外，不少熱心市民亦希望略盡綿力協助災民渡過難關。目前坊間已有多個慈善機構設立專項捐款渠道，確保善款能直接用於支援是大埔火災的受害者。其中，仁濟醫院已緊急啟動「仁濟緊急援助基金」，以此接收社會各界對是次火災的捐款。

有意捐款的市民可以透過多種便捷的電子途徑進行捐助。透過PayMe應用程式，用戶可直接掃描仁濟醫院的專屬二維碼或在程式內選擇相關慈善項目進行轉賬，部分平台更提供電子優惠券回饋善長，以鼓勵更多人參與行善。此外，市民亦可選擇透過銀行櫃位直接存入仁濟醫院的捐款戶口，或以劃線支票抬頭註明「仁濟醫院」，並在背後寫上是次火災的專項名稱及聯絡資料，寄回仁濟醫院董事局。所有港幣一百元或以上的捐款均可獲發正式收據，以此申請扣減稅項。市民在進行捐款時，應小心核對收款機構名稱及帳號，確保善款能準確送達受助機構手中，讓全港市民的愛心能轉化為災民重建家園的實質力量。