Gemini 3 Pro免費玩！只要Gmail登入即可任用30日　無需信用卡

Gemini 3 Pro免費玩｜Google Gemini 3 Pro 和全新圖像模型 Nano Banana Pro，近日成為 AI 工具的熱門話題。很多用家雖然想體驗 Pro 版本的完整功能，但礙於免費版使用額度有限（例如 Nano Banana Pro 每日僅 3 張圖片），不少人會猶豫是否值得訂閱。以下有一個方法，只要使用一般的 Gmail 帳戶，就可以免費體驗 30 日 Gemini 3 Pro。



Google 近日推出新的方案，任何人只需用 Gmail 登入，即可免費試用 30 天 Gemini Enterprise，無需信用卡，沒有任何付款綁定。

換言之，用家能在一個月內完全使用 Gemini 付費版的所有功能，包括代理模式、長文輸出能力、強化的網絡檢索、以及 Nano Banana Pro 的多張數圖像生成。對於正在考慮要不要加入 Gemini 3 Pro的用家來說非常適合。

Gmail 登入即可免費用 30 日

很多人第一個疑問是：「Enterprise 不就是企業版嗎？個人是否用到？」其實是可以的。Gemini Enterprise 是 Google 面向企業推出的 AI 版本，功能比一般個人訂閱更全面，即使沒有企業帳戶，使用 Gmail 亦能申請，亦無需輸入信用卡，沒有自動續期風險。

整個流程非常直覺，前往 Gemini Enterprise 的官方試用頁面按「開始使用」，選擇 Gemini Enterprise Business 的 30 日試用，輸入 Gmail，再確認姓名，點選同意，即可直接登入。登入後，系統會自動預設使用 Gemini 3 Pro（Preview），同時支援 Gemini 2.5 Pro、Flash 等不同模型，視乎需要自由切換。

登記網頁（點擊進入）