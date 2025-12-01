香港大埔火災事故引起社會關注、各界紛紛伸出援手，有錢出錢、有力出力。然而，香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）發出緊急提醒，指騙徒正利用災情進行詐騙活動，利用知名慈善機構之名行騙，市民務必提高警覺，慎防善款和個人資料落入不法之徒手中。



詐騙手法層出不窮，主要包括：

假網站及釣魚訊息： 騙徒假冒慈善機構（如「香港聖公會福利協會」），發送附有惡意連結的釣魚短訊或電郵，誘騙市民進入虛假網站捐款。

虛假二維碼籌款： 社交平台流傳「災民急需援助」訊息，附上不明來源的二維碼要求即時轉帳。

假冒義工收集資料： 可疑人士假扮義工，派發虛假「災民登記表」，意圖騙取災民的姓名、身份證號碼、住址、銀行帳戶甚至提款密碼等敏感資料。

HKCERT防騙建議：

1. 保護個人資料： 切勿隨便填寫表格，絕不透露銀行戶口號碼或密碼等敏感訊息。

2. 主動核實官方資訊：捐款前，請務必瀏覽政府新聞網或向相關機構查證，確認透過官方及可靠途徑進行捐款。

3. 拒絕陌生連結： 切勿點擊不明連結或掃描可疑二維碼轉賬。別以為單是親友轉載給你的QR或連結就等如可信，有機會對方亦是受害者。

4. 使用反釣魚工具： 可利用「CyberDefender 守網者」的「防騙視伏器」等工具辨識網絡陷阱。

市民如有任何懷疑，應立即致電「防騙易18222」熱綫查詢，或聯絡HKCERT 24小時熱線：（852）8105 6060。