M6 MacBook Pro升級OLED+觸控螢幕！2026年4款MacBook規格曝光

Apple 將在 2026 年，一口氣從入門級，到專業級效能推出 4 款 MacBook，甚至在 M6 MacBook Pro 中升級 OLED 觸控面板，終於實現很多果迷期待以久的觸控螢幕操作。



根據MacRumors的報導，明年將至少有四款全新 MacBook 登場，涵蓋入門、主流及高階市場，為學生、創作者到專業人士提供更多選擇。

新定位入門機登場：更平價的 MacBook 再度回歸

多年來，MacBook Air 一直是Apple最親民的筆電，但隨着規格與定位逐漸提升，入門市場被 Chromebooks 及 Windows 低階手提電腦佔據。2026 年，Apple被指將正式重返低成本 laptop 市場，推出全新入門級 MacBook。

這款新定位的機種將沿用約 13 吋螢幕，外形比 Air 更輕薄，機身設計同樣走簡約路線，但會採用較低階 LCD 面板以壓低成本。更令人意外的是，它有極大機會搭載 iPhone 16 Pro 同款 A18 Pro，效能雖然未達 Mac 專用 M 系列，但多核效能接近當年 MacBook Air M1，圖形性能甚至更優。

由於 A18 Pro 不支援 Thunderbolt，這款入門型號預料只會配備一般 USB-C。至於售價方面，外媒普遍預計會落在 US$699 至 US$899 區間，與現時 US$999 的入門 Air 拉開距離。消息亦指這將是罕見提供多色機身的 MacBook，新色包括銀、藍、粉紅、黃色等。

MacBook Pro 性能躍升：M5 Pro／M5 Max

Apple於今年較早時間已為基本款 14 吋 MacBook Pro 更新至 M5，而專業級 M5 Pro 及 M5 Max 版本預計將於 2026 年初亮相。

M5 系列採用台積電第三代 3nm 製程，能帶來更出色的能效比。根據目前 M5 的表現推算，M5 Pro／Max 會進一步強化記憶體頻寬、SSD 速度及多核心表現，雖然外觀設計估計維持現有風格，但整體運算效能將再次提升。

如果定價不變，14 吋 M5 Pro 預計 US$1,999 起跳，16 吋 M5 Pro 預計 US$2,399；至於 Max 版本，14 吋可能從 US$3,199 開始，16 吋則約 US$3,499。

M5 MacBook Air：輕薄續航將再升級

從已發布的 M5 iPad Pro 基準測試可見，M5 相比前代有約 10–15% 的 CPU 提升，GPU 速度最高提升三成以上，重點放在效率及時脈微調，而非架構大改革。若以此推算，M5 MacBook Air 將更省電、續航更長、性能更平衡。消息指 Air 系列將於 2026 年第一季 更新，極可能落在 3 月，並維持現時 US$999 的定價。

OLED 觸控版 MacBook Pro

如果說入門機吸引的是要求高CP值的用家，那OLED + 觸控螢幕的 MacBook Pro 則是面向高階市場的重量級產品。

多個消息來源均指，Apple正打造全新工業設計的 MacBook Pro，搭載下一代 M6 系列處理器，並採用台積電 2nm 技術，且可能引入全新整合式封裝，讓 CPU、GPU、記憶體及 Neural Engine 緊密整合以提升效率。

改用 OLED 面板後，亮度、對比度、黑位表現、能耗都會全面優化，色準與延遲更適合影像創作。螢幕更是MacBook首次支援觸控，使用更薄、更輕的機身設計在不犧牲續航與散熱的情況下，再次推高纖薄設計極限。新機改用打孔前鏡頭，以類似 iPhone Dynamic Island 的方式重新設計螢幕上緣區域。

由於 OLED 成本高，這款頂級 Pro 可能比現行版本貴數百美元。消息指最早可能 2026 年底至 2027 年初 登場。