Netflix取消手機投射電視功能　Google TV﹑Chromecast用家受影響

近日大批使用 Chromecast with Google TV、Google TV Streamer，以至一系列採用 Google TV 系統的智能電視用家，驚覺手機上的 Netflix App 投放按鈕突然消失。由一開始以為是 Bug，到後來 Netflix 官方靜悄悄更新指引才發現投屏功能已不再支援。



在過去幾星期，外國科技論壇及 Reddit 率先出現大量用家抱怨，手機上的 Netflix App 完全找不到「Cast」按鈕。最初大家以為是版本更新出錯，但隨後越來越多回報指，情況並非偶然，而是所有 Google TV 裝置都遭遇同樣情況。

其後 Netflix 更新官方支援頁面，正式確認 Chromecast with Google TV、Google TV Streamer，以及大部分搭載 Google TV 的智能電視，已不再支援 Netflix 手機投放功能。

官方給出的理由是：「若設備已有遙控器，用家應直接在電視操作，而非透過手機投放。」但這套說法隨即在網絡上掀起大量質疑，因為不少人認為手機選片更直覺、更快，也能避免使用電視遙控器時打字緩慢的困擾。

消委會 2025年 10款投影機評測：4K﹑可攜式

+ 2

+ 1

付費或免費同樣被限制 所有方案一視同仁

無論是使用最便宜的含廣告方案，還是付費無廣告方案，一律不能在 Google TV 裝置上使用手機投放。對於不少家庭而言，這代表整個追劇流程需重新適應，尤其是習慣以手機操作選片的一群，更感到不便。