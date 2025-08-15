2025平價投影機實測｜Zoho T10 Max 內置Netflix、千元高性價比

2025平價投影機Zoho T10 Max實測｜香港要在家中添置大尺寸電視，往往受制於居住空間與預算。然而，隨著投影技術日益成熟及普及化，「居家影院」已不再是遙不可及的夢想。早前Zoho T10 Max 的智能投影機以極具侵略性的千元價格登陸，挾著「全港最平 Netflix 官方授權」之名，入門級投影機市場掀起一場革命。究竟這部標榜「平玩投影機」的黑馬，實際表現如何？



Zoho T10 Max 實測

簡約機身下的智能核心

初次接觸 Zoho T10 Max，其簡潔俐落的機身設計予人良好印象。純白色的外殼配上小巧的體積，無論是放置在客廳電視櫃，抑或睡房的床頭櫃，都能輕易融入現代家居裝潢之中，對於空間有限的「租屋族」而言尤其顯得友善。其真正的過人之處在於「即插即用」的便利性。從開箱到啟動，整個過程無需繁複的設定。接上電源後，系統便會自動開機，其後的一切畫面調校，包括對焦及梯形校正，皆由機器自動完成。這種「零設定」的體驗，徹底顛覆了傳統投影機需要用戶反覆手動調校的刻板印象，即使是對科技產品不甚熟悉的用家，也能在數秒內享受到清晰方正的巨幅畫面，便利程度值得一讚。

自動校正十分快捷方便

真1080P與650 ANSI流明的光影力量

畫質是投影機的靈魂，它搭載了原生 1920x1080 解像度的 1LCD 顯示技術，是名副其實的「真 1080P」，畫質的細膩度遠非市場上同價位、僅支援 1080P 輸入卻以 720P 輸出的「假高清」機種可比。在播放高清影片時，無論是人物的膚質紋理，還是場景的細節層次，都能得到忠實的還原。亮度方面，T10 Max 提供了 650 ANSI 流明及 7000K 的色溫標準。記者在一個約二百呎的房間內進行實測，發現在日間就算不完全拉上窗簾，只需避免陽光直射，畫面依然清晰可見，足以應付日常觀賞需求。到了夜晚，其亮度表現更是遊刃有餘，畫面光猛通透，即使觀看如《九龍城寨》這類昏暗場景較多的動作電影，暗部細節依然分明，不會出現一片「灰濛濛」的情況，成功營造出沉浸式的觀影氛圍。以千元出頭的價位，能輕鬆投射出穩定而亮麗的 120 吋巨幕，其性價比確實令人驚喜。

內置官方Netflix

智能系統與官方Netflix

若說畫質是基礎，那麼智能系統就是決定使用體驗的關鍵。Zoho T10 Max 最大的賣點，無疑是其預載了經 Netflix 官方認證的應用程式。這一點對於串流影音愛好者而言至關重要。市面上許多平價投影機需要用戶透過旁門左道，自行尋找及安裝 APK 檔案，過程繁瑣之餘，更可能面對版本不相容、無法播放高清內容甚至資訊安全的風險。

直接登入Netflix睇片

T10 Max 則從根本上解決了這個痛點。只需登入自己的 Netflix 帳戶，即可直接瀏覽及播放所有高清甚至 4K 內容，操作流暢穩定，與在智能電視上使用並無二致。實測中，記者亦輕易登入 Apple TV+、YouTube 等其他主流串流平台，整個過程無縫接軌。其內置的 Amlogic T950D4 晶片及 8GB 儲存空間，確保了系統運行的流暢性，並提供安裝其他應用程式的彈性，使其成為名副其實的家庭娛樂中樞。此外，它亦全面支援 AirPlay 及 Miracast 無線投影，不論是 iPhone 還是 Android 手機，都能輕鬆將畫面鏡像投射至大螢幕，方便分享手機內容。

全自動校正與連接性

全自動畫面調校功能是其一大亮點。開機後，內置的感應器會即時偵測投影機的擺放角度，自動進行四向梯形校正及畫面自動對焦。記者刻意將其斜放在床邊矮櫃，投影畫面在牆上最初呈現扭曲的梯形，但不出三秒，機器已自動將畫面校正為完美的長方形，同時焦點亦清晰銳利。音效方面，內置的 3W 喇叭在音量上足以應付一般睡房或小客廳的需求，聲音響亮清晰。然而，若追求更具包圍感和震撼力的影院級音效，其音質表現則略顯單薄。幸好，T10 Max 可以非常方便地無線連接至外置的 Soundbar 或藍牙耳機，即時提升音響效果。實測連接 Switch 2 進行遊戲時，其延遲低至 50ms，畫面流暢，足以應付大部分遊戲的需求。

玩Switch 2打機顏色、流暢度亦都十分出色

總結：千元級高性價比投影機

Zoho T10 Max 無疑是 2025 年入門級投影機市場的一匹黑馬。它以 $1,299 這個極具競爭力的價格，提供了遠超預期的功能與體驗。真 1080P 的細膩畫質、足夠應付日常環境的亮度、官方 Netflix 授權的無縫串流體驗，以及最為人稱道的「全自動」零設定便利性，都精準地擊中了現今消費者的核心需求。雖然內置喇叭的音質尚有進步空間，但考慮到其價格定位以及方便的藍牙擴充功能，這一點瑕不掩瑜。對於居住空間有限、預算不高，但又渴望擁有大畫面影音享受的香港「租屋族」、學生或年輕家庭來說，憑藉其超高的性價比和極低的技術門檻，成功地將「居家影院」的夢想轉化為觸手可及的現實。Zoho T10 Max新機售價為$1299，在今年電腦節限量優惠價$999便有交易，抵上加抵！



