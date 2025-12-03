AWS re:Invent 2025｜Matt Garman主題演講：AI重塑雲端技術未來

AWS re:Invent 2025｜Matt Garman主題演講：AI重塑雲端技術未來

四大核心亮點揭示企業級 Agentic AI 新時代

香港時間 12 月 3 日凌晨，AWS re:Invent 全球年度大會踏入第二天。AWS 行政總裁 Matt Garman 登台發表重磅主題演講，題為《AWS 如何重塑雲端技術未來》，全面揭示雲端與 AI 的融合方向，並定義建構 AI Agent 的四大核心要素 —— AI 基礎設施、推理系統、數據以及建構工具。

這場長達一小時的演說不僅是一場技術展示，更是 AWS 在生成式 AI 時代的戰略宣言。Garman 同場隆重發佈 Amazon Nova2 系列基礎模型 及三大「前沿 Agent」：Kiro Autonomous Agent、Amazon Security Agent 及 Amazon DevOps Agent，並宣佈 25 項雲端核心服務重大創新。AWS 以此形成從晶片到模型、從平台到應用的全棧整合優勢，標誌着 Agentic AI 進入生產力落地的關鍵階段。

四大核心要素：AI Agent 的技術基石

四大核心要素：AI Agent 的技術基石

Garman 開場即提到，「AI Agent 正從技術奇蹟轉變為可以創造實際商業價值的生產工具。」他指，未來數年全球將有 數十億個 Agent 同步運行於各行各業中，推動企業營運效率提升 10 倍。

他進一步闡述建構 AI Agent 的四大關鍵支柱：

1️⃣ AI Infrastructure（基礎設施）：為 AI 提供強大、高性價比、可持續的算力支持。

2️⃣ Inference Systems（推理系統）：使企業能根據場景靈活部署不同模型。

3️⃣ Data（數據）：讓企業專有資料成為 AI 的競爭壁壘。

4️⃣ Tools for Agents（工具鏈）：協助企業安全、規模化開發與管理自主 Agent。

揭示 AI 時代的產業拐點

Garman 形容，這一時刻如同當年的互聯網革命。「正如雲端運算改變了 IT 架構，Agentic AI 將徹底改變企業運作模式。」AWS 近年積極從硬件、雲端服務到高層應用構建完整 AI 生態，目的在於讓任何企業都能以同一平台開發並營運智能代理，真正落實 AI 價值。

他指出，讓 AI Agent 為人類主動工作，將是下一個生產力飛躍點。例如，Agent 可自動協調部門工作、修正代碼漏洞、分析數據報告，甚至制定決策方案。這意味企業的日常營運將從「人控系統」轉為「人 + AI 協作」的新常態。

25 項創新技術 一體貫通 AI 生態

25 項創新技術 一體貫通 AI 生態

AWS 同場亦發佈 25 項跨運算、儲存、數據庫、安全的重大升級。例如 Amazon S3 對象儲存上限一舉提升十倍、EC2 Ultra 伺服器集群 支援數十萬 AI 晶片、以及 CloudWatch Unified Data Store 創建跨域營運數據中心。

這些更新延續 AWS「建構積木（Building Blocks）」理念，每一項升級皆為強化底層算力與數據流通能力，為企業在 AI 時代構建靈活而強大的數據基礎。

推動雲端運算與 AI 的融合

AWS 表示，近一年來，共有 10 萬家公司 在使用 Amazon Bedrock、超過 50 個客戶 已突破一兆 Token 處理量，而 AgentCore SDK 下載量亦突破 200 萬次。這些數字印證 AWS 在 AI 生態的滲透速度與實質應用廣度。

Garman 強調：「企業正開始見證 AI 投資帶來的切實回報。」不論在醫療研發、客服自動化還是薪資處理等領域，Agentic AI 正逐步成為業務生產力的新引擎。

他總結稱：「我們正處於 AI 發展的新拐點。這場變革的影響，將與雲端運算或互聯網革命不相上下。」

延伸閱讀

下一篇：AWS AI基礎設施升級｜Trainium晶片與AI Factory打造企業級算力