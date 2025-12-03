Amazon Bedrock與Nova2升級 推理系統與數據生態開啟AI競爭力支點

Amazon Bedrock 與 Nova2 全面升級｜推理系統與數據生態開啟 AI 競爭力新支點

Amazon Bedrock 與 Nova2 全面升級｜推理系統與數據生態開啟 AI 競爭力新支點

模型選擇更自由、數據融合更深入 企業 AI 能力全面提速

AWS 在 re:Invent 2025 主題演講中宣布 Amazon Bedrock 與 Nova 系列的重大升級，進一步強化企業在生成式 AI 與推理領域的選擇自由與成本效益。行政總裁 Matt Garman 表示，AI 的真正競爭力，不僅來自強大的算力，更在於「模型的靈活性與數據的專屬性」。

Amazon Bedrock 全面升級：企業生成式 AI 的新標準

Amazon Bedrock 作為 AWS 的核心推理平台，今年進行了規模前所未有的升級。這項服務讓企業能快速從原型開發走向生產部署，並以統一介面存取各類型生成式 AI 模型。

AWS 公布的最新數據顯示，Bedrock 用戶數量 同比增長一倍以上，目前已有 逾 10 萬家企業 在使用，超過 50 個客戶 的 Token 處理量已突破 一兆。

Bedrock 的最大特色在於延續 AWS 的理念——「Choice Matters」。平台提供多樣模型選擇，方便企業根據場景需求選擇最理想的人工智能基礎模型。

加入頂級第三方模型 「Choice Matters」落地

Bedrock 現已納入多款全球頂尖模型，包括 Google Gemma、MiniMax M2、NVIDIA Nemotron 及 Kimi 等，形成更廣泛的生態矩陣。

同場亮相的 Mistral 3 系列，在參數規模與上下文視窗方面雙雙倍增，為各類高階應用如知識檢索、邏輯推論及專業文本生成提供更強性能。這讓 AWS 成功構建一個「多模型、跨架構」的中樞平台，企業可靈活混合使用自研模型與第三方模型，避免廠商綁定風險。

Amazon Nova2 系列：重塑性能與性價比

Amazon Nova2 系列：重塑性能與性價比

備受期待的 Amazon Nova2 系列模型 也正式登場，以高靈活度與可擴展性著稱。這一代模型專為生產環境而設，涵蓋四種核心版本：

·Nova2 Lite：高性價比推理模型

·Nova2 Lite：高性價比推理模型，專注於指令跟隨、代碼生成與文件摘要，自動化處理文檔效能媲美 Claude Haiku 4.5 與 GPT-5 Mini。

·Nova2 Pro：強化邏輯決策與工具調用能力，效能全面超越 GPT-5.1 與 Gemini 3 Pro。

Nova2 Pro：強化邏輯決策與工具調用能力

．Nova2 Sonic：新一代語音到語音模型，對話延遲顯著下降，提升多語溝通品質。

．Nova2 Omni：業界首個真正統一的多模態模型，支援文字、圖像、視像、音頻輸入，並能生成文字與圖像輸出，可即時理解整場會議內容並生成圖文摘要。

這系列的推出，標誌 AWS 在生成式 AI 模型上從「百花齊放」進入「精準整合」，為企業提供彈性部署的多模態 AI 能力。

Data as a Moat：AWS 打造企業 AI 的真正壁壘

Garman 認為，AI 的終極競爭力在於「能否讓企業專有數據成為模型的一部分」。然而，過去業界在這方面一直面臨兩大挑戰——

一是開放模型無法深度理解企業特有業務數據；

二是專有數據難以嵌入公共模型而保留安全與準確性。

為解決此局限，AWS 隆重推出 Amazon Nova Forge，開創「開放訓練模型（Open Training Model）」概念。

Amazon Nova Forge：數據與模型真正融合

Amazon Nova Forge：數據與模型真正融合

Amazon Nova Forge 提供 Amazon Nova 系列訓練檢查點（Checkpoint） 的專屬取用權，允許企業在預訓練階段注入自身數據，混合 AWS 原始訓練集進行多階段微調。

從流程上看，企業可：

1️⃣ 以 Nova2 Light 的 80% 預訓練檢查點為基礎；

2️⃣ 加入自家專屬數據集，再由 AWS 提供最佳化配方完成預訓練；

3️⃣ 應用強化學習與遠程獎勵函數作進一步優化；

4️⃣ 最終匯入 Bedrock 進行推理服務。

如硬件製造企業可直接詢問系統：「設計 A 與設計 B 哪個更具成本效益？」模型可結合公司歷史項目、製造約束與客戶偏好給出具體分析。

案例實證：Reddit 與 Sony 的專屬 AI

美國討論平台 Reddit 利用 Nova Forge 打造第二代內容審核模型。該模型能同時覆蓋多個安全維度（如言論風險、社群規範、搜索安全等），準確度與成本效益皆滿足要求，實現高效內容治理。

另一方面，Sony 建立名為 Sony Data Ocean 的資料平臺，每日處理超過 760TB 數據。

公司透過 Amazon Bedrock + AgentCore 組合建構企業語言模型，服務超過 57,000 名內部用戶，日均處理 15 萬次推理請求。

藉由 微調 Nova2 Lite，Sony 的模型在文件一致性與合規審查自動化上表現顯著提升，預期將使內部審查流程效率提升百倍。

這些案例突顯 AWS 的新策略——讓模型理解企業，而非讓企業迎合模型。

業界觀察：推理與數據融合 企業 AI 的新引擎

隨着 Nova2 與 Nova Forge 的推出，AWS 已構建出完整的「模型 × 數據 × 運算」三角體系。企業可從訓練到推理全程控制 AI 的表現與安全，擺脫過往黑箱化問題。

分析師指出，這一模式將加速「AI 本地化」的落地，使跨國企業在不同法域間保持敏捷部署，同時確保敏感數據不離境。

如業內所言：「算力是燃料，模型是引擎，而數據才是方向盤。」AWS 透過 Bedrock 與 Nova Forge，已讓企業真正握住這個方向盤。