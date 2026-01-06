香港寬頻企業方案 x Lark（飛書）

「AI 智能應用 + 一站式協作」助企業無縫辦公協同運作

AI的出現，令商業世界經歷前所未有的智能化變革。隨著營運環境的瞬息萬變，企業必須快人一步掌握 AI 成為核心工具，革新營運模式以實現數碼轉型。香港寬頻企業方案深明此道，成立「香港寬頻創科生態聯盟」（HKBN iTEA），肩負起連結創科業界與企業的使命，致力擔當穿針引線的角色，為客戶「搭路」整合頂尖方案。近日，香港寬頻企業方案與Lark（飛書）達成策略夥伴合作，為企業提供「AI 智能應用 + 一站式協作」解決方案，重塑企業營運模式，全面加速團隊協作、優化資訊處理、提升決策效率，助力企業於競爭激烈的市場中出奇「智」勝。



香港寬頻企業方案 策略顧問助力數碼轉型一步到位

企業面對數碼轉型的門檻極高，缺乏專業指導將導致資源浪費。香港寬頻企業方案致力幫助客戶實踐數碼轉型，成立「香港寬頻創科生態聯盟」（HKBN iTEA），打造協作共贏的創科生態圈，透過匯聚各地頂尖技術供應商，建立強大網絡，實現「強強聯手」幫助企業克服數碼轉型與技術升級的難題。

香港寬頻企業方案的獨特優勢在於「端對端」（End-to-End）的顧問服務，從前期的深度諮詢，剖析企業營運痛點並制定客製化策略，到中期的系統部署與無縫融合，確保新舊系統協同運作，以致後期配合不同業務需要提供 24/7技術支援。專業支援團隊全程悉心協助，確保企業數碼轉型一步到位。

「 MetroNet」100Gbps的極速頻寬 釋放 AI 運算潛能

在當前數碼時代，各行各業已將AI融入其核心運作。為實現AI的即時反應，完整的AI供應鏈與關鍵基建至關重要。香港寬頻企業方案憑藉其近30年光纖網絡管理經驗，提供安全穩定的數碼環境。其都會以太網「MetroNet」提供100Gbps的極速頻寬，有助客戶更快速、無縫地連接將數據中心，大副提升數據交換的速度及安全性，為AI運算提供關鍵支持。

Lark：以AI驅動的新一代辦公協作及管理平台 全面革新營運模式

Lark （飛書）作為「香港寬頻創科生態聯盟」(iTEA) 戰略夥伴，助力企業加速數碼轉型，只需一個平台，企業即可整合所有協作與管理需求，完美融合「高效辦公協作」與「高效營運」。

Lark 以 AI 驅動的一體化辦公解決方案，功能包括客製化數據收集、銷售額及成本等關鍵指標整理、企業資料及知識庫管理、AI 培訓推送個人化學習內容、AI 智能會議助手支援即時翻譯及紀要生成、AI驅動的市場分析收集社交平台輿論等。Lark透過 AI 驅動的智慧協作與數據分析，幫助企業簡化流程、降低溝通成本，更為企業管理者提供決策與智慧管理。

Lark 大灣區總經理熊飛早前於活動中，分享 Lark 的產品優勢及其在企業數位化轉型中的價值

結語：香港寬頻企業方案 × Lark — 把握現在，贏在智能未來

AI 正在改寫企業競爭規則，數碼轉型不再是選擇，而是生存關鍵。香港寬頻企業方案攜手 Lark，為你提供 AI 驅動的一站式協作管理平台，助你全面升級營運模式，打破資訊孤島、縮短流程時間、強化決策力。

