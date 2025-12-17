Rocky 示愛變「被戀愛」？傳授兩招 FB 自保術，拒絕單方面「被私有化」！娛樂圈最近有粒大花生跟facebook有關！大隻仔鄭健樂（Rocky）竟上演一幕單機更改 Facebook感情狀態，單方面宣佈與崔碧珈（Anita）「戀愛中（In a Relationship）」的尷尬Kam事，結果女方發文強調「未有親密行為」。



這種「數位表白」或「霸王硬上弓」的行為，不只發生在明星身上。無論男女，現實中隨時可能遇到有人過度解讀關係，甚至單方面想將你「私有化」。萬一遇到有人想強行在網上將你「標記」為情侶，到底該如何防守？立刻傳授大家兩招 Facebook 自保術，保障自己的清白！

第一招：開啟「絕對防護罩」—— 標籤審查（Timeline Review）

fb系統有漏洞，任何人都可在未經對方同意下，強制將對方加入自己的「感情狀態」中，但以下做法，最少可阻止自己莫名其妙被標記，並於你的個人動態時報（Wall）上忽然出po宣佈「戀愛中」：

開啟限制後，任何人想自導自演、自作多情標記你為「伴侶」，通通都要經過你手動批准（Approve），才會顯示在你的個人版面上。而且，你可以在「被私有化」時收到系統通知，能夠及時阻止。

Step 1：在fb左上角「三條線」位置點入個人專頁，進入「設定與隱私」>「設定」。

Step 2：找到「個人檔案和標籤（Profile and Tagging）」。滑到最下方，找到「審查（Reviewing）」，將「審查別人貼在你動態時報上的貼文」選項開啟（On）！完成！

第二招：不幸中招怎麼辦？—— 冷處理 + 果斷澄清

萬一對方像這次新聞事件一樣，就算無法成功標記你，仍單方面更改狀態甚至截圖宣傳，還可怎麼辦？

當你設定了任何人在tag你之前都要先經你親手確認。如果有Kam L 屈你拍拖結婚，系統可能會跳出通知詢問你：「某某聲稱與你交往中，是否確認？」

記住！絕對不要按確認！只要你不按，那個狀態就永遠只是單方面的幻想，無法連結到你的帳號，對方的名字旁邊會長期顯示「Pending（等待中）」，只要你一日不確認、尷尬的就是她／他。

佢唔尷尬、尷尬嘅就係你！

說實話，現代人追求對象，最忌諱太過激進嚇壞人。感情是雙向的，「單機」更改狀態不會讓你變成正牌伴侶，只會變成笑話。相反，如果對方完全不怕「Kam」親人，除了像崔碧珈自行出手大方澄清，甚至特別在fb示範系統漏洞，任何人都可以單向製作「In a relationship」，澄清與Rocky關係。甚至出到終極絕招：封鎖（Block），才是最好的自方法。

崔碧珈特別在fb示範系統漏洞，任何人都可以單向製作「In a relationship」，澄清與Rocky關係。

大家記得設定好 Facebook，保障個人隱私！