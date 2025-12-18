樂聲微波爐用45年榮休｜不少人都說現代的電器內藏陷阱芯片，用滿三五七年就會自動壞機、迫你換新。相反在60、70年代，當時的外國品牌家庭家電都非常高，但一部機往往可用幾十年也「冇穿冇爛」。不知各位家中又有沒有服役多年的老電器？



近日，一名台灣網友（chuo_lin）在 Threads 社交平台分享，家裡一台產於1980年的松下微波爐終於正式退役（日本松下電器：香港名稱為Panasonic／樂聲牌、過去的英文名為National）。這台微波爐對樓主而言已不僅是一件煮食工具，更是父母當年結婚前夕耗費巨資購入的珍貴資產。在那個年代，這款兼具微波及烘烤功能的先進機器，承載了一家人對未來新生活的憧憬，來到今時今日終於正式「退役」，確是百感交集。

這款樂聲牌 NE-8500 微波爐，為1978年型號。已使用過的舊機，在網拍大約賣1500日圓。不過由於年代實在太久遠，買回來也只適宜當擺設，不能再使用了。

16000日夜陪伴｜見證三代同堂情誼

根據事主描述，這台微波爐在過去的一萬六千四百多個日子裡，幾乎每天都在運作。它陪伴了一家五口以及家中愛貓成長，是他一日三餐、生日做節開飯的好幫手。雖然近年更多人認為微波食物無益於健康，唯事主更拍下父親當年的日記，當日購入這台機器時曾表示：「可以無慮於飲食，當此惕勉以進健康」，真是一位盡職責及有想法的一家之主。樓主更感概說，這部微波爐其實早已出故障，但父親總會親手拆解修復，讓它在最後的十年裡繼續發揮餘熱。

Threads帖文爆紅｜松下官方為「老兵」安排完美歸宿

這篇充滿情懷的 Threads 帖文在網絡上迅速走紅，瀏覽量突破百萬，更驚動了 Panasonic 官方罕見地在帖文下留言，除感謝事主一家45年來的支持，並提議以最新型號的新機交換這台「老戰友」，並將安排它收藏進日本門真市的「松下博物館」作為歷史見證。有網民笑言，這位日本人來到台灣單身征任45年，今日終於榮休返鄉安享「退休生活」，也算是它最完美的歸宿。

