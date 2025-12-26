3COINS這家日本平價時尚家品雜貨店，從居家收納、旅行小物、日常用品都應有盡有，每次去掃貨，都總會發現驚喜。今天要特別為大家精選 6 款經常斷貨、詢問度最高的「人氣電子產品」！其中一款迷你玩具相機僅售$145，強勢打入 3COINS 自家熱賣排名 Top 10 榜單，馬上來看看這些好物到底有甚麼魅力吧！



推薦 1｜這款太陽能尿袋為何在日本經常斷貨？

這款被譽為 3COINS 銷量王的「太陽能充電流動電源」（俗稱尿袋），電量高達 10,000mAh，絕對是性價比之選。它最大的賣點是非常貼心，除了自帶 3 條充電線外，還可額外連接 1 條 Type-C 線，意味著最多可同時為 4 台裝置充電（合計最大輸出為 2A），並設有簡約的剩餘電量顯示。

3COINS 太陽能充電流動電源（2,750日圓／約港幣 $145）

除了一般使用 USB 傳輸線充電，它更支援太陽能蓄電。雖然粉絲們要留意，太陽能充電速度相對較慢，主要是在停電或戶外露營等沒有電源的緊急情況下使用，但市面上真的很難找到同類型的平價產品，難怪在日本店面經常被搶購一空。（2,750日圓／約港幣 $145）

電池容量： 10,000mAh．輸入／輸出： DC 5V/2.0A．特色： 太陽能板 5V/1.2W、自帶充電線

推薦 2｜ 旅行收納恩物？輕鬆節省行李空間？迷你電動抽真空機

無論是換季收納衣物，還是出國旅行想騰出更多行李空間，這款「迷你電動抽真空機」絕對是你的好幫手。它採用 USB-C 充電並內置電池，體積比一罐汽水還要小，非常方便攜帶到外國使用。它支援標準吸塵機接口的「真空收納袋」，吸力強勁。作為過來人要溫馨提示大家，由於機器內置鋰電池，搭飛機時記得必須手提登機，不可寄艙。（1,100日圓／約港幣 $60）

3COINS「迷你電動抽真空機」（1,100日圓／約港幣 $60）

推薦 3｜手機自拍有柔和補光？磁吸自拍環型燈

這款設計簡約可愛的「磁吸自拍燈」，平時可以像手機指環扣一樣吸附在機背（附帶雙面膠紙金屬環，沒有磁吸能力的手機也可用），需要使用時只需向前翻轉即可，光源角度可作輕微調校，，當然也可拆卸下來當作獨立的補光燈使用，非常靈活。

它的光環內置 36 粒 LED 燈，外層採用奶白色環型透明面層，它提供 3 種色溫選擇，並可自訂光暗度（最高 30 流明、可使用 60 分鐘）補光效果極為柔和，完全不怕臉上會出現生硬的「燈珠痕」，瞳孔中的倒映是完美的光環（1,980日圓／約港幣 $105）

3COINS磁吸自拍環型燈（1,980日圓／約港幣 $105）

推薦 4｜想單手穩定拍攝？磁吸攝影手柄

這是另一款極受歡迎的手機磁吸配件——「磁吸式攝影手柄」。它符合近年流行的手機攝影趨勢，無論手機是橫向或直向均可使用。手柄設計模仿相機握把，支援藍牙 5.2 遙控快門，讓你可以單手穩定持機拍照，手感極佳。同時，你亦可將整個手柄拆下來當作遠距離自拍遙控器。這款產品有灰色和米白色可選，定價非常親民，絕對值得入手。（1,980日圓／約港幣 $105）

3COINS 磁吸攝影手柄（1,980日圓／約港幣 $105）

3COINS 磁吸攝影手柄（1,980日圓／約港幣 $105）

推薦 5｜停電或露營也合用，多功能電筒最實用

這款「2A 電三用電筒」是居家防災的必備好物。一般情況下它可當作普通手電筒使用（使用 3 粒 2A 電池），但其機身設計別有洞天——擁有三片長方形燈片，瞬間變成全方位照明燈。配合燈尾的掛勾，再將三片「燈片」像剝香蕉一樣展開，可吊在帳幕或房間天花板當作緊急照明吊燈。除應對停電等緊急狀況，戶外露營時也超級實用。（880日圓／約港幣 $45）

3COINS 2A電三用途3Way電筒（880日圓／約港幣 $45）

最高人氣推薦｜復古風盛行迷你玩具相機，抵玩過Kodak盲盒相機仔

這是一部外型復古又可愛，玩法多樣的 Toy Cam，且具備實際拍攝功能，可拍攝 800 萬像素照片及 1080p 影片。機身內置 24 種玩味十足的濾鏡（包括心心sticker）、自拍計時器以及閃光燈等實用功能，機背有屏幕可即時睇相。內置記憶體最多可儲存 30 張照片，亦支援插入 micro SDXC 卡（最高支援 64GB）。憑藉其超高顏值和可玩性，它成功打入 3COINS 2025 小物類人氣產品榜第 7 位，經常一上架就斷貨！（2,750日圓／約港幣 $145）

3COINS 復古風盛行迷你玩具相機（2,750日圓／約港幣 $145）

粉絲加碼推薦： 如果你入手了相機，強烈建議同時購買 3COINS 的 USB-C 讀卡器。它同時支援 Micro SD、SD 大卡及 USB-A 接口，讀取速度達 30mbps，寫入速度達 20mbps，最高支援 1TB SDXC 卡，是一套完美的攝影組合。（550日圓／約港幣 $30）

7樣產品埋單不到HK$600｜抵啦！

用不到港幣 $600 的價錢，就可以買齊這 7 件兼具顏值和實用性的電子產品，而且還有相機和充電器，真的非常抵玩！這也是為什麼大家去日本 3COINS 總是忍不住「爆買」的原因。（本文各產品定價以日本3COINS為準，定價可能跟香港分店不同。）

