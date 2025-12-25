消委16款藍牙喇叭評測｜JLab藍牙喇叭最平僅$199仲有RGB氣氛燈｜隨著聖誕節臨近，不少朋友都準備舉辦聖誕Party。要營造完美的派對氛圍，除了佈置螢光飾物，強勁的音樂與燈光效果缺一不可。美國音響品牌 JLab 近期推出的 Party 系列藍牙無線喇叭，憑藉極高的性價比（CP值）成為派對首選，全系列具備IPX5 防潑水能力，以及 RGB 燈光效果，最貴型號不超過 HKD 499，最親民款更只需 HKD 199；用來開派對播歌又好、買來交換禮物也適合。



輕巧隨身：JLab Pop Party

作為系列的入門之選，Pop Party 體積輕巧，機仔細細配備 2 吋全頻單元和 2 吋被動低音單元。像番皂一樣的機身，包有網面及RGB燈光圍，加上實用的橡膠手提帶，方便隨身攜帶、掛在背包上，更甚至掛在聖誕樹上。雖然定價僅 HKD 199，但它同樣內置了多種顏色的 RGB 燈光模式，能隨音樂節拍閃爍，瞬間點燃派對氣氛。它更有LabSync功能，可將 100 個 JLab Party 揚聲器同步聲音和燈光，氣氛似足睇演唱會。

JLab Pop Party 藍牙喇叭 HKD $199

藍牙版本：Bluetooth 5.3

播放時間：長達 24 小時

防水等級：IPX5 防潑水

特色：3種EQ模式、多色RGB燈光

售價：HKD $199（查詢：World-Tech / 2374 4923)



均衡之選：JLab Go Party

若希望音量更宏亮，Go Party 是進階的理想選擇。它的體積適中，但輸出功率顯著提升，低音表現更為渾厚，適合在客廳或中型房間使用。柱型機身可以直立，機邊有一圈RGB燈，頂部有一粒旋轉操作鍵，手感十分好。其續航力長達 16 小時的播放時間（RGB 燈光下可長達 8 小時以上），足以支撐整晚的派對狂歡，不用擔心電力中斷掃興。

JLab Go Party 藍牙喇叭 HKD $299

藍牙版本：Bluetooth 5.3

播放時間：長達 16 小時

防水等級：IPX5 防潑水

特色：強勁低音、多種RGB燈光模式

售價：HKD $299（查詢：World-Tech / 2374 4923)



旗艦聲光：JLab JBuds Party

作為系列中規格最高的型號，JBuds Party 提供了最震撼的聽覺體驗。它搭載了更大尺寸的驅動單元，音質飽滿清晰，雙 2.5 吋全頻單元和兩個 2 吋被動低音單元。長達 12 小時播放時間（開 RGB 燈可用 10 小時左右）。其 RGB 燈光效果最為華麗，同樣可利用LabSync功能多機同步。

JLab JBuds Party 藍牙喇叭 HKD $499

藍牙版本：Bluetooth 5.3

播放時間：長達 12 小時

防水等級：IPX5 防潑水

特色：雙驅動單元、支援立體聲串聯

售價：HKD $499（查詢：World-Tech / 2374 4923)

三款機均有 JLab App 設定音色／燈效

這三款機均可使用 JLab App 自訂 RGB 燈光、控制鍵和音效，或使用 EQ4 預設的 JLab Signature、Balance 或 Bass Boost 音效。

