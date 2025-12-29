MiniMax擬赴港上市：全模態+全球化 或成大模型賽道稀缺標的

在人工智能技術浪潮的持續推動下，全球大模型產業正以顛覆性速度重塑產業格局、滲透社會生活的方方面面。12月21日，全球化AI大模型企業——MiniMax Group Inc.（下稱「MiniMax」或「公司」）成功完成PHIP版招股書掛網，這一里程碑事件標誌著公司已正式通過港交所聆訊，即將啟動赴港上市進程。



完整大模型矩陣構建核心競爭力 多模態技術成果豐碩

作為紮根亞太、佈局全球的AI頭部企業，MiniMax是全球領先的通用人工智能科技公司，成立於2022年，以「Intelligence With Everyone」為願景，致力於推動人工智能科技前沿發展。

同時，MiniMax是行業內少數自成立之初便專注全模態模型研發的大模型企業之一。公司技術迭代節奏密集，關鍵技術突破成果豐碩，在文本、視頻、語音等核心模態模型領域接連實現重大進展。

2023年，MiniMax推出國內首個基於Transformer架構的語音大模型Speech 01；2024年，升級版本Speech 02正式發佈，綜合性能躍居行業第一。截至目前，MiniMax語音模型已累計為用戶生成超2.2億小時語音內容，廣泛賦能各類語音相關場景。

2024年8月，公司發佈視頻生成模型Video 01及海螺AI視頻生成產品，憑藉優異性能成為當時市場上的標杆級視頻生成解決方案；2025年6月，升級版本Hailuo 02重磅推出，并在全球AI模型權威評測平台Artificial Analysis的視頻競技場排名中斬獲第二。該榜單覆蓋了從生成質量、邏輯連貫性到指令遵循度的全方位評估，是衡量全模態大模型視頻生成能力的行業重要標尺，其排名極具參考價值。截至目前，MiniMax視頻模型已助力創作者生成超5.9億個視頻作品，極大提升了內容創作效率。

2025年10月，MiniMax發佈並開源新一代文本大模型MiniMax M2，發佈後即躋身Artificial Analysis榜單全球前五、開源賽道第一，成為首個進入該榜單全球前五的中國開源大模型。發佈期間，M2在全球模型聚合平臺OpenRouter上表現亮眼，迅速攀升至國內模型token用量榜首，在編程場景中更是位列全球token用量第三，核心競爭力凸顯無遺。

全球化佈局構建龐大用戶基礎 眾多機構背書提供有力支撐

MiniMax自成立起便確立全球化戰略，所有模型與產品均同步佈局國際市場，直接參與全球AI賽道競爭。目前，MiniMax已成為亞太地區創立的企業中，少數擁有多款實現規模化、商業化的原生AI產品的公司之一，服務網絡廣泛覆蓋個人與企業客戶。

用戶規模的持續爆發式增長，進一步印證了MiniMax的核心價值與增長潛力，公司產品平均月活躍用戶從2023年的310萬增長至2024年的1910萬，增幅超六倍；迄今已有超過 200 個國家及地區的逾 2.12 億名用戶，以及來自超過100個國家及地區的13萬企業客戶。

值得關注的是，公司約三分之一的員工擁有留學背景，超過 70% 的收入來自海外市場，龐大且高粘性的用戶群體，為產品生態的持續完善及未來業績增長提供了堅實基礎。

依託前沿的技術研發能力與精准的市場定位，在短短不到四年的高速發展週期中，MiniMax 憑藉其核心技術實力、清晰的商業佈局與廣闊的行業前景，成功獲得了全球頂尖資本陣營的青睞。

其中，戰略投資人包括騰訊、阿里巴巴、米哈遊、小紅書、小米、金山、PCG和正大集團等；財務投資人包括高瓴資本、IDG、紅杉、經緯、明勢、雲啟資本等，一眾知名機構的強力支持與權威背書，為公司的技術研發、市場拓展及團隊建設提供有力支撐。

從行業前景來看，全球大模型市場正處於商業化落地的黃金起步期。隨著AI技術的持續成熟、應用場景的不斷拓寬以及用戶付費意願的穩步提升，市場規模將迎來爆發式增長，據行業預測，到2030年全球大模型市場規模將突破3000億美元，龐大的藍海市場為MiniMax等具備核心技術優勢的企業提供了前所未有的發展機遇。

以技術創新為內核、以全球化佈局為支撐、以用戶價值為導向，MiniMax在全球AI賽道已構建起強勁的綜合競爭力。此次赴港上市不僅是公司發展歷程中的重要跨越，更將為其技術研發投入、產品創新迭代與全球業務拓展注入新的強勁動力。未來，MiniMax將持續深耕AGI領域，以更開放的姿態推動AI技術商業化落地，讓智能價值惠及全球更多用戶與企業。