網民發現Apple維修漏洞？拿Apple Watch 6換電竟免費升級Watch 11

Apple Watch 6免費換11？｜近日台灣網民在PTT上分享親身經歷，指自己原本只是為使用多年的 Apple Watch Series 6 更換電池，最終竟直接獲 Apple 免費升級成最新的 Apple Watch Series 11，不但毋須支付任何維修費用，連保養期亦重新計算，引起大量討論，更被部分網民形容為Apple 維修漏洞。



只想換電池 結果直接開箱新錶

事件源於台灣討論區 PTT，一名網民表示，他所使用的 Apple Watch Series 6 電池健康度已下降至約 73%，日常使用明顯感到續航力不足，但外觀依然保存良好。考慮過直接換新錶，但覺得現有功能仍然夠用，於是選擇到 Apple Store 付費更換電池，費用約為台幣 3,190 元。

按照正常流程，Apple Watch 的電池更換並非即場維修，而是將原錶送往維修中心處理，通常一至兩星期即可完成。惟該名網民等待時間一再延長，最終超過一個月仍未有結果。其後，Apple 主動聯絡他，表示由於同款 Series 6 整新機庫存不足，為免進一步延誤，決定直接為他更換一隻全新的 Apple Watch Series 11。

更令人意外的是，原本已支付的電池維修費用獲全數退還，新錶亦重新享有一年官方保養。原本只是續命維修，結果卻變成免費升級，連事主本人亦直言像中獎一樣。

是否存在真正的「漏洞」？

帖文曝光後，不少網民留言表示自己或身邊朋友亦曾遇過相似情況，包括送修 Apple Watch Series 5 或更舊型號，因等待時間過長而獲得免費升級。不過，同樣亦有不少人分享，自己最終只是取回同型號整新機，並未出現任何升級。

從嚴格角度來看，這並非系統漏洞，而是 Apple 在售後服務中保留的彈性處理空間。所有升級案例均屬例外狀況，並需經內部批准，用家無法主動要求或保證獲得更高階產品。

+ 4

資料來源：PTT