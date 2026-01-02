Apple Watch不清潔導致感測器失準！Apple教正確清潔步驟﹑方法

Apple Watch正確清潔步驟﹑方法｜Apple Watch 早已不只是看時間的工具，很多人都用來管理健康。由心率監測、血氧量測，到心電圖與睡眠分析，所有數據都依賴錶背的感測器準確運作。不過，很多人卻忽略了一個關鍵細節，如果 Apple Watch 長時間沒有清潔，感測準確度其實會大打折扣，甚至可能引發皮膚問題。Apple 官方亦曾多次提醒，用錯方法清潔，不但無助改善，反而可能直接損壞裝置。



在香港這種潮濕又悶熱的環境，Apple Watch 幾乎每天都要承受大量汗水、皮脂，亦有不少用家在運動或外出前塗抹防曬或潤膚產品，這些物質很容易在錶背與感測器邊緣積聚。短時間內未必察覺異樣，但隨着污垢層逐漸變厚，感測器與皮膚之間的接觸品質下降，便可能導致心率跳動異常、心電圖無法完成。

更嚴重的是，長期潮濕及污垢堆積，也有機會刺激皮膚，引致紅腫或過敏反應。這亦正是為何Apple在官方支援文件中特別指出，定期清潔 Apple Watch 並非外觀問題，而是直接影響健康功能是否可靠。

清潔前的關鍵一步

不少用家一想到清潔，第一反應就是直接拿去沖水，但其實在正式清潔前，正確的準備步驟非常重要。Apple建議，清潔前必須先將 Apple Watch 關機，並從充電器上移除，以避免任何短路或誤觸操作。如果配戴的是皮革錶帶，更應先將錶帶拆下，因為皮革本身並不防水，接觸水分後容易變形或老化。

錶身清潔其實清水已經足夠

不少人誤以為用肥皂、洗手液甚至酒精，才能將手錶洗乾淨，但Apple的建議卻完全相反。官方明確指出，清潔 Apple Watch 錶身時，不應使用任何肥皂、清潔劑、去污液、壓縮空氣或超音波清潔方式，因為這些方法都可能破壞防水結構，甚至損傷感測元件。

正確做法其實相當簡單，只需要使用柔軟、不起毛絮的布輕輕擦拭錶身即可。如果遇到較明顯的汗漬或污垢，可以在水龍頭下以清水短暫沖洗錶身，再立即擦乾。至於經常被忽略的數位錶冠位置，若出現轉動不順或卡住的情況，則可在清水下邊轉動邊按壓，讓水流帶走縫隙內的雜質。對於較新型號，例如 Series 10 或 Series 11，Apple亦建議可使用軟毛刷，以畫圓方式輕輕清潔揚聲器孔，確保聲音輸出與排水功能正常。

錶帶材質不同 清潔方式差別極大

與錶身相比，錶帶反而是最容易被用錯方法清潔的部分。Apple指出，運動型錶帶或金屬錶帶，可使用含酒精的消毒濕巾輕輕擦拭外表，但需避免任何含漂白劑或過氧化氫的產品。而布面或皮革錶帶，則完全不適合接觸酒精，否則容易出現硬化、褪色甚至裂開的情況。

對於常見的單圈錶環或運動型錶帶，可用清水配合低敏洗手液簡單清潔，擦乾後再裝回使用。至於精細織紋錶帶，因為不防水，清潔時需特別小心，只能以擰乾的濕布輕抹，並預留足夠時間自然風乾。皮革錶帶則最為嬌貴，只適合用微濕的布輕拭，並避免陽光直射或高溫環境，以免加速老化。

清潔後檢查不可省

完成清潔後，並不代表可以即刻戴回手上。Apple建議，必須再次用不起毛絮的布將錶背水晶玻璃完全擦乾，確保感測器表面沒有水氣或殘留物。重新開機後，可啟用「水中鎖定」功能，並長按數位錶冠，利用聲音震動將揚聲器內的水分排出，同時檢查音效是否清晰。