氣溫急降至12°C｜暖風機不夠暖用3招解決！消委會11款暖風機評比

氣溫急降至12°C｜近日天氣急轉直下，天文台預測一股冬季季候風會抵達廣東沿岸，天氣轉冷，日夜溫差頗大，氣溫急降至 12 度。現時很多人都會入手一部冷暖風機，一年四季都可以使用。不過有用家發現，明明已經開到最高檔，房間仍然暖得慢，甚至覺得吹風多過取暖。其實，暖風機是否夠暖，不只取決於機器本身，而是與擺位、空間處理、空氣流動息息相關。



擺位錯誤 熱力白白浪費

暖風機的擺放位置，對暖房速度影響極大。若將暖風機直接對住牆身、櫃底或窗邊，熱風很容易被阻擋或快速散失，未能在室內形成有效循環。理想做法，是將暖風機放於空間較開揚的位置，出風口朝向房間中央，讓熱空氣自然上升，再慢慢向四周擴散。

善用空氣循環 加快暖房速度

暖風機最怕「死風位」，當熱空氣只停留在某一角落，整體升溫效率自然偏低。此時，若能配合風扇或循環扇使用，效果會明顯改善。將風扇設定為低速，朝天花板方向吹動，可以將積聚在上方的熱空氣推回室內，形成對流，令整個空間溫度更平均。

這個方法特別適合天花較高的單位，否則暖風只會停留在高處，人卻仍然感到寒冷。透過簡單的空氣循環，不但可縮短暖房時間，亦能減少暖風機長時間高功率運作，間接節省用電。

濕度管理 暖感自然提升

很多人忽略濕度對體感溫度的影響。當空氣過於乾燥，即使室溫相同，人體仍會感覺較冷。暖風機長時間運作，容易令室內濕度下降，皮膚乾燥之餘，暖感亦會打折扣。

適度使用加濕器，或在房間放置一盆清水，有助維持空氣濕潤。濕度適中的環境，能令人體更容易保留熱能，實際上可在不提高溫度的情況下，提升舒適度。