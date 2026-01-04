CINITY LED登陸朗豪坊戲院　體驗《阿凡達3》4K 3D高幀率極致影像

CINITY LED登陸戲院，體驗《阿凡達3》（Avatar: Fire and Ash）4K 3D高幀率極致影像｜旺角朗豪坊GALA CINEMA 近日迎來重大升級，引進中影科技旗下最新的 CINITY LED 10米影院系統，並配備杜比全景聲（Dolby Atmos），成為全港首家擁有此旗艦級配置的影院。記者親赴現場，在升級完成的 5 號影廳實測這塊全新屏幕，並透過即將上映的年度鉅製《阿凡達3》（Avatar: Fire and Ash）3D版電影，親身感受全新電影視覺呈現的黑科技。



試映《阿凡達3》：告別 3D 昏暗 動態場面零殘影

是次實測的重頭戲，自然是利用全新的 CINITY LED 屏幕試看《阿凡達3》。對於不少影迷而言，過往觀看 3D 電影時最常遇到的困擾便是畫面亮度不足，戴上 3D 眼鏡後影像更顯昏暗，導致細節流失。然而，在 CINITY LED 的呈現下由於系統採用自發光 LED 顯示技術，其 3D 單眼亮度最高可達 18fL（約 60 nits），大幅超越傳統投影機的亮度範圍。於現場所見，潘多拉星球的畫面極度光亮通透，色彩飽和度極高，昔日 3D 電影常見的「灰濛感」完全消失，取而代之的是如肉眼觀看真實世界般的光影層次。

除了亮度驚人，高幀率（HFR）技術的應用更是此次體驗的另一大亮點。在試播的戰鬥片段中，角色進行高速飛行與激烈搏鬥時，畫面展現出前所未有的流暢度。得益於系統最高支援 120fps 的放映能力，高速移動的物體邊緣清晰銳利，完全沒有傳統放映中常見的動態模糊或殘影現象 。這種極致的流暢感，讓觀眾彷彿置身於戰場之中，連納美人的皮膚紋理與納美森林的微細光點都清晰可見，視覺衝擊力極強。

解構 CINITY LED 顯示科技

深入探究這塊屏幕背後的技術，CINITY LED 之所以能帶來如此震撼的畫質，全因其突破了傳統投影技術的物理限制。這套系統集成了 4K 解像度、3D、高亮度、高幀率、高動態範圍（HDR）、廣色域及沉浸式聲效等七大技術於一身 。在對比度方面，CINITY LED 的表現尤為驚人，其最低黑位可達 0.005 nits，同時峰值亮度高達 146fL（約 500 nits），提供高達 100,000:1 的動態範圍 。觀影中，這種高對比度帶來了極具立體感的畫面深度。特別是在展現宇宙深空或夜間場景時，屏幕能夠呈現出真正的「純黑」，而不會出現投影幕常見的泛白光暈。與此同時，高光區域依然保持鮮明飽滿，亮暗細節分明。此外，該系統更是全球首批通過 DCI HDR 認證的影院放映系統，確保了畫面質素符合國際最高標準 。對於長時間觀影的觀眾來說，CINITY LED 還通過了德國萊茵 TÜV 的「低藍光、無頻閃」認證，在提供極致視覺享受的同時，亦兼顧了觀影的舒適度與護眼需求 。

杜比全景聲聲畫合一的藝術呈現

電影體驗除了頂級畫面，音效亦不可或缺。是次 GALA CINEMA 的升級不僅限於銀幕，更同步配備了杜比全景聲（Dolby Atmos）音響系統 。CINITY LED 屏幕本身的結構設計即兼容主流沉浸式音效格式，支援物件式聲音定位。在試映現場，配合畫面中穿梭的飛行生物與戰鬥爆破，聲音在三維空間中精準移動，構建出極具包圍感的聲場，真正實現了聲畫合一的沉浸式體驗。