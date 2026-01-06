搭飛機iPhone機背突然鼓起！網民驚機上爆炸　落機竟回復原狀？

iPhone電池危機？｜近年時常聽到搭飛機時，手機、行動電源爆炸的驚險意外。近日有 iPhone 用家分享，在航班途中拿起手機，赫然發現 iPhone 機背像由內頂起一樣，背板與邊框之間出現明顯縫隙，看起來就像電池即將爆開，乍看之下令人非常緊張手機會否在萬尺高空上爆炸。更詭異的是，當飛機平安降落、艙門打開後，這部「變形」的 iPhone 卻又慢慢回復原狀，彷彿什麼事都沒有發生。



這並非單一個案。近期在 Reddit 等海外討論區，陸續有使用 iPhone 16 Pro Max 及 iPhone 15 的用戶分享相似經歷，情節幾乎如出一轍：在高空飛行期間，手機背板被頂開，落地後卻自行「消腫」。不少人第一時間聯想到鋰電池膨脹，甚至擔心會否在機艙內引發火警或爆炸，畢竟近年關於行動電源、電子產品在飛機上起火的新聞並不少見。

這種情況確實像是手機老化或品質失控，但其實背後涉及的是氣壓與電池結構的物理反應。即使民航機設有客艙加壓系統，機艙內的氣壓仍不等同於地面，而是相當於海拔六千至八千英尺的環境。外在氣壓降低時，密閉空間內的氣體自然會嘗試膨脹，正如在高山上看到鼓脹的零食包裝。

若 iPhone 電池在長期使用後，內部已產生少量氣體，又或在製造與老化過程中出現微小缺陷，當外部氣壓下降，這些氣體便可能短暫撐起電池外殼，進而把手機背板頂開。當飛機降落、氣壓回復正常，內外壓力重新平衡，外觀上的「鼓包」便會隨之消失，看起來就像手機自行復原。

看似沒事 其實暗藏風險

問題在於，外觀恢復並不代表電池真的安全。鋰電池一旦曾經膨脹，內部結構很可能已經受損，即使短時間內未再出現異常，日後在充電或高溫環境下，發生熱失控的風險亦會增加。此外，iPhone 的防水、防塵能力高度依賴機身密封，一旦背板曾被撐開，膠水與密封結構受損，實際保護力已大打折扣，只是肉眼未必察覺。

亦有用戶提到，正因為問題只在飛行時出現，落地後手機恢復正常，前往維修時往往被判定「未見異常」，維修人員難以即時確認問題來源，導致用戶感到進退兩難。

飛行途中遇到異常應如何應對

若在機上發現手機突然發熱、變形或背板鼓起，最重要並非自行處理，而是立即通知機組人員。航空公司對鋰電池事故有明確處理流程，亦備有防火裝備，可避免事態惡化。同時，若情況許可，應盡快拍照或拍片記錄當下狀況，為日後向原廠或維修中心反映時提供證據，否則等到落地後異常消失，往往難以證明曾經發生問題。