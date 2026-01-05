Dream Concert演唱會2026世界巡演香港站｜優先+公售+連結+座位表

Dream Concert演唱會2026世界巡演香港站｜1.6 HKTicketing 恆生優先＋公售攻略｜售票購票連結心得、HKTicketing購票心得｜《Dream Concert韓國夢想演唱會2026世界巡演‧香港站》，這場關於青春、熱愛與夢想的奔赴，在香港啓德主場館，2月6、7日，只爲與大家相見！！1月6日起開啟恆生信用卡優先發售！究竟如何入會優先購票？以及公售時有什麼技巧，可以提升入手機會？記者分享一些成功購票經驗，希望大家能搶票成功！



Dream Concert韓國夢想演唱會從未只是一場演出 —— 它是見證H.O.T.、S.E.S.開啓音樂流派黃金時代，記錄G.O.D、神話書寫舞臺傳奇的"活態博物館"，更是累計吸引112萬觀衆、匯聚 460餘組藝人的行業標杆。這場以 "傳遞夢想與希望" 爲初心的盛會，早已成爲全球粉絲心中不可替代的青春圖騰。正式啓動“DreamConcert韓國夢想演唱會2026世界巡演”，將承載31年曆史的視聽盛宴首次帶向全球，而中國香港，正是這場跨國狂歡的啓航第一站。

恒生Mastercard信用卡優先購票於1月6日起接受優先訂票，並於1月7日在HKTicketing快達票等公開發售！

>> 更多中港演唱會資訊及搶飛攻略 <<

Dream Concert演唱會2026世界巡演香港站｜1.6 恆生Mastercard信用卡優先發售

開賣時間：2026年1月6日中午12時

開賣連結：HKTicketing

優先門券票價只有以下三個：$2488 / $2288 / $1988

Dream Concert演唱會2026世界巡演香港站｜1.7 HKTicketing 門票公開發售

開賣時間：2026年1月7日上午10時

開賣連結：HKTicketing

門券票價分爲$2488 / $2288 / $1988 / $1588 / $1388 / $1188 / $988 / $788

周深「深深的」巡迴演唱會詳情｜>> 更多中港演唱會資訊及搶飛攻略 <<

HKTicketing 2.0 購票注意！

因為HKTicketing購票系統更新，與以往的購票方式不同，在購票前請按此提早登記賬戶才可以購票（舊有賬戶不能使用）。然後購票的過程亦與以往不同，請大家留意！

HKTicketing購票流程（2025年版）👇👇

+ 4

究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

Dream Concert演唱會2026世界巡演香港站座位表（以周深香港跨年演唱會作參考）

Dream Concert演唱會2026世界巡演香港站 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「Dream Concert演唱會2026世界巡演香港站」座位表及門券價錢為港幣 $2488 / $2288 / $1988 / $1588 / $1388 / $1188 / $988 / $788

Dream Concert演唱會2026世界巡演香港站 演出日期

Dream Concert演唱會2026世界巡演香港站 演出日期為2026年2月6日及2026年2月7日，合共2場。

Dream Concert演唱會2026世界巡演香港站 公開發售資訊

Dream Concert演唱會2026世界巡演香港站 恆生Mastercard信用卡於1月6日起接受優先訂票；1月7日在HKTicketing公開發售！

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到不少地面前排位置。今次就分享一下記者成功搶飛的經驗及心得。

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券戰績 包括鄭伊健、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+ 7

Dream Concert演唱會2026世界巡演香港站 何時舉行？ Dream Concert演唱會2026世界巡演香港站 將會於2026年2月6日至2月7日舉行，合共2場。 周深香港跨年演唱會2025 於哪個場地舉行？ 香港啟德主場館 周深香港跨年演唱會2025 如何購票？ 恆生Mastercard信用卡於1月6日起接受優先訂票；1月7日在HKTicketing公開發售！如想知搶購心得，可前往購票攻略。

Dream Concert演唱會2026世界巡演香港站｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「Dream Concert演唱會2026世界巡演香港站」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。