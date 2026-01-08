CES 2026｜MSI發布新一代商務輕薄﹑電競手提電腦　5系列新機登場

在 CES 2026 上，電腦品牌之中最具話題性的，無疑是 MSI 今年新一代的手提電腦。MSI 一口氣為商務、創作、電競帶來五大系列新機，涵蓋 Prestige、Modern S、Raider、Stealth、Crosshair 以及 Claw 掌機。



Prestige 系列

新一代 Prestige 14 與 Prestige 16，是 MSI 在 CES 2026 的第一主角。MSI 明確表示，這一代 Prestige 並非單純規格升級，而是從設計語言重新出發。機身線條由過往的銳利切角，轉為更圓潤流暢的輪廓，全鋁合金一體成形，定位直指高階商務與創作者市場。

重量控制是今代重點之一。Prestige 14 僅 1.32 公斤，比上代減輕約 22%；Prestige 16 則壓到 1.59 公斤，在 16 吋級別中極具競爭力。處理器方面，全系列搭載 Intel 最新 Core Ultra（系列 3），並整合 Intel Arc B390 顯示核心，效能取向明顯高於傳統商務手提電腦。

MSI 官方規格指出，Prestige 系列內建 81Wh 電池，在 1080p 影片播放情境下可超過 30 小時，屬於「多日續航」級別。配合均溫板、雙風扇與內吹式散熱設計，即使長時間高負載，噪音仍可控制在 30 dBA 以下，這一點在 CES 媒體體驗區已有多家科技媒體實測印證。

Prestige Flip 與 Nano Pen

Prestige 14 Flip 與 Prestige 16 Flip，延續相同核心硬體，但加入 360 度翻轉結構，支援觸控與手寫輸入。這一代 Flip 的最大亮點，並非單純可翻轉，而是 MSI Nano Pen 的整合方式。

根據 MSI 技術資料，Nano Pen 可收納於機身底部，收納即自動充電，充電 15 秒即可使用約 45 分鐘，完全充滿僅需 30 秒。更重要的是，MSI 與 Microsoft 合作，為 Nano Pen 加入 Copilot Push-to-talk 功能，雙鍵即可啟動 Copilot 語音指令，這在目前 Windows 2-in-1 手提電腦中相當少見。

Prestige 13 AI+：899 克，刷新 13 吋手提電腦新低

Prestige 13 AI+ 並非新系列，但 2026 版本成功刷新自身紀錄。MSI 在 CES 公布，這款 13 吋鎂鋁合金手提電腦重量正式降至 899 克，成為目前市面上最輕的 13 吋金屬機身手提電腦之一。

同樣搭載 Intel Core Ultra（系列 3），並保留企業級安全配置，包括 TPM 2.0、Windows Hello 指紋與臉部辨識。這款產品在 CES 現場被多家媒體點名為「最不像效能機的效能機」，顯示 MSI 正嘗試打破商務手提電腦＝低效能的刻板印象。

全新Prestige系列將於一月下旬在港開賣，早鳥活動期間選購指定機款，完成活動登錄即贈送NordVPN 服務一年版(市價USD$69.99)，完成評論留言任務還可再獲得手提電腦延長保固一年(市價HKD$1,000)。

Modern S 系列：主流商務市場的 AI 入門解

Modern 14S 與 16S，則是 MSI 將 Core Ultra（系列 3）向中價位市場普及的關鍵產品。機身大量採用金屬材質，厚度最低僅 11.1mm（14S OLED 型號），重量約 1.3kg，屬於高流動性定位。

MSI 在 CES 簡報中特別強調，Modern S 系列全線提供雙記憶體插槽，並保留完整 I/O，包括 USB-A、USB-C（顯示與充電）、HDMI、RJ-45 及 Micro SD。這種配置在近年輕薄手提電腦中已愈來愈罕見，明顯是回應企業用戶與進階用家對實體連接埠的長期需求。

Raider 16 Max HX：效能之王

電競系列方面，Raider 16 Max HX 是毫無疑問的效能王者。根據 MSI 官方數據，這款機種是全球首款總功耗可達 300W 的手提電腦，當中 RTX 5090 / 5080 顯示卡最高可釋放 175W，Intel Core Ultra 200HX 處理器則達 125W。

為壓制如此誇張的熱量，MSI 為 Raider 系列導入新一代 Cooler Boost Trinity 散熱系統，包括三風扇、六熱管、五出風口與相變式散熱片。多家海外媒體在 CES 現場實測後指出，這套系統在滿載下仍能維持穩定時脈，且噪音控制優於上一代。

在這款跨世代的手提電腦設計上，Raider 系列將升級彈性列為首要考量，獨家快拆板設計讓使用者不須拆卸整個背蓋就能輕鬆擴充記憶體與儲存空間。支援DDR5記憶體與PCIe Gen5 SSD，提供閃電般的存取速度，確保效能始終維持領先。

Stealth 16 AI+：獲CES 創新獎

Stealth 16 AI+ 是 MSI 今屆 CES 最受官方肯定的產品之一，並榮獲電腦硬體與組件類別 CES 創新獎。它的關鍵並非極限效能，而是在 16.6mm 厚度、不到 2kg 重量下，仍能驅動 RTX 50 系列顯示卡。

MSI 指出，新一代內流式散熱設計，令顯卡功耗比前代提升超過 20W，同時仍保留雙 Thunderbolt 4、HDMI 2.1 與 RJ-45，顯示這款產品定位清晰：高效能創作者與高端玩家的行動解決方案。

Crosshair 系列：效能、RGB 與價格之間的平衡點

Crosshair 16 Max HX 與 16 HX，屬於 MSI 電競線中相對親民。最高 200W 總功耗、QHD+ 165Hz OLED 螢幕、RTX 50 系列顯示卡，再配合 24 區 RGB 鍵盤，顯然是衝著主流電競市場而來。MSI 特別將 HDMI 與 RJ-45 移至機身後方，改善桌面佈線體驗。

Claw 8 AI+ 冰河藍限定版

最後登場的是 Claw 8 AI+ 冰河藍限定版。這款掌上遊戲機搭載 Intel Core Ultra 200V 與 Arc Xe2 顯示核心，規格與原版相同，但透過半透明冰藍塗裝強化視覺辨識度。MSI 明確表示，Claw 系列未來將以效能不妥協的 Windows 掌機為核心定位，與 Steam Deck、ROG Ally 作出差異。