2026年3千元內高性價比手機推薦｜踏入2026年，你是否需要換新手機呢？2025年推出的中階手機競爭激烈，不少品牌都將強勁的功能下放到入門機款，以往只在旗艦機出現的頂級鏡頭、防水規格及 AI 功能，現在只需三千元內預算即可擁有，以下為大家推薦 8 款目前香港市面上最值得入手的U3K 智能手機。



小米 Redmi Note 15 Pro+：全能六邊形戰士

若追求極致規格，Redmi Note 15 Pro+ 無疑是首選。它配備 IP68/IP69K 頂級防塵防水及小米龍晶玻璃，耐用度大增。規格方面，搭載 1.5K AMOLED 120Hz 螢幕，視覺體驗細膩。加上 2 億像素 OIS 光學防震主鏡頭及 6500mAh 巨型電池，定價卻不到三千元，是全能體驗的最佳代表。（注意：此機於1月15日香港上市，不用急於購買水貨）

Xiaomi 15T 5G：Leica 影像平民化

Xiaomi 15T 系列雖比 15 Ultra 遲發佈，但性價比更勝一籌。其硬件配置甚至比標準版更先進，最大的賣點是下放了 Leica 三鏡頭系統，攝影質素在同價位中難尋對手。雖然官方定價 $3,299，但目前市面行貨已回落至約 $3,000，是體驗 Leica 奶味色調的入門首選。

HK01曾試玩過同款機的高級版 Xiaomi 15T Pro，可作參考

POCO F7：電競級效能首選

POCO F7 憑藉 Snapdragon® 8s Gen4 處理器，穩坐「效能王者」寶座。雖然新款 F8 已面世，但 F7 以約 $2,500 的價格提供接近旗艦的遊戲流暢度，加上充滿電競感的機身設計，對於預算有限的遊戲玩家而言，其性價比甚至超越新機，絕對是「抵玩」之選。

Samsung Galaxy A36 5G：大廠信心保證

對於著重品牌信賴度及售後服務的用家，Samsung Galaxy A36 5G 是穩健之選。作為 A 系列的中流砥柱，它在日常操作、文書處理及輕度遊戲方面表現均衡可靠。現時官方專門店正提供 $300 折扣，只需 $2,698 即可入手，適合追求穩定體驗的用家。

Samsung Galaxy A36 5G

Nothing Phone (3a) Pro：型格設計與流暢系統

Nothing Phone (3a) Pro 繼續以獨特的透明背蓋設計突圍而出。其 Nothing OS 系統以簡潔、極致流暢見稱，沒有多餘的預載程式。除了外型搶眼，其影音及遊戲表現亦相當不俗。現時市面不少店舖正以 $2,799 優惠價發售，適合追求個性的年輕用戶。

Motorola edge 60 Pro：消委會高分推介

雖然香港只有水貨供應，但 Motorola edge 60 Pro 的實力不容忽視。此機在消費者委員會 2025 年 12 月的評測中表現優異，特別是在防撞及防水測試中，奪得 3,500 元以下組別的最高分數。水貨價約 $2,980，注重耐用度的用家不妨考慮。

HONOR X9d：超強續航與 AI 加持

HONOR X9d 是「續航焦慮症」患者的救星，內置驚人的 8300mAh 超大電池，配合 IP69K 防水機身，耐用性極高。更吸引的是，香港行貨在 2025 年 12 月已支援更新至 MagicOS 9.0.0.145 版本，大幅增強 AI 通話降噪及輔助功能，售價僅 $2,699，十分超值。

Sony Xperia 10 VII：日系輕巧美學

Sony Xperia 10 VII 延續了日系手機的精緻美學，僅重 168g，手感極佳。新一代鏡頭採用數碼無損變焦技術，顯著提升了夜拍清晰度。The Club 目前推出 $2,999 (8GB+128GB) 優惠，更有經典的「初音綠」配色可選，是單手操作愛好者的最佳選擇。

