CES 2026｜ASUS公開新一代AI技術　5大系列新手提電腦加入AI登場

ASUS 在《Always Incredible》線上發表會中，ASUS 以「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」為主軸，公開新一代 AI 技術，並一口氣為五大產品系列加入 AI 新功能，橫跨商務、創作、日常與家用市場。



ASUS 在 CES 2026 重申其 AI 發展涵蓋七大領域，包括 AI Infrastructure、Workspace AI、Creator AI 及 Everyday AI 等。當中最貼近一般用家的，正是 Workspace AI、Creator AI 與 Everyday AI。ASUS 明確指出，這些 AI 能力不單依賴雲端，而是結合 Cloud AI、On-device AI 及 Edge AI，確保在沒有網絡、或對資料私隱要求較高的情況下，仍能發揮效用。

Workspace AI 與 ExpertBook Ultra：0.99kg 的企業級 AI 電腦

在 Workspace AI 範疇，ASUS 將焦點放在全新 ASUS MyExpert 平台。根據 ASUS 指出，MyExpert 是一站式 AI 工作介面，整合 AI Chat、Knowledge Hub、AI Writer、Mail Master、Expert Meet 與 File Search。這些功能並非示範性質，而是直接運行於本機或混合雲環境，並配合企業級加密與權限管理。

承載這套系統的代表作，是 ASUS ExpertBook Ultra（B9406）。這款手提電腦重量僅 0.99kg、厚度 10.9mm，採用奈米陶瓷技術打造的鎂鋁合金機身，並通過 MIL-STD-810H 軍規測試。硬體方面，最高搭載 Intel Core Ultra X9（系列 3）處理器，內建最高 50 TOPS NPU，符合 Copilot+ PC 規格。

ExpertBook Ultra 在 50W TDP 下仍能保持穩定時脈，得益於 ExpertCool Pro 散熱系統。3K Tandem OLED 觸控螢幕、六揚聲器 Dolby Atmos，以及觸覺回饋觸控板，令這款商務機種不再只是「工具」，而是完整的高端工作平台。

Creator AI：ProArt 系列將 AI 融入創作流程

ASUS 在 Creator AI 領域的策略十分清晰：硬體效能只是基礎，關鍵在於縮短靈感到成品的距離。為此，ASUS 為 ProArt 系列整合 StoryCube、MuseTree 與 Creator Hub 等自家 AI 應用，並直接對應影片剪輯、影像分類與創意發想流程。

ProArt GoPro Edition（PX13）是最具代表性的產品。這款機種在 CES 2026 奪得「電腦硬體與零組件」創新獎，並非偶然。它搭載 AMD Ryzen AI Max+ 395 處理器，最高支援 128GB 共享記憶體，足以應付 4K 多軌剪輯與即時 AI 影像處理。StoryCube 更是目前少數可直接整合 GoPro Cloud 與 360° 影片的 Windows 應用程式。

13 吋可翻轉機身僅 1.38kg，配備 3K Lumina OLED 觸控螢幕與 ASUS DialPad。ASUS 亦確認，隨機附送 12 個月 GoPro Premium+，市值約 USD 99，折合約 HKD 770。

ProArt PZ14：ARM 平台正式進入專業創作級別

另一款備受關注的是 ProArt PZ14（HT7407）。這是 ASUS 少數以 Qualcomm Snapdragon X2 Elite 為核心的 ProArt 裝置。18 核心處理器配合高達 80 TOPS 的 NPU，令 AI 影像處理、語音轉錄與生成式創作能夠完全在本機完成。

Snapdragon X2 Elite 在能效比上明顯優於傳統 x86 架構，配合 ASUS Lumina Pro OLED 顯示器與 0.79kg、9mm 的鋁合金機身，PZ14 成為少數同時兼顧行動性與專業效能的二合一創作電腦。

Everyday AI：Zenbook 系列重新定義日常工作方式

Everyday AI 的核心，是讓 AI自然存在於日常使用中。Zenbook DUO 是最具象徵性的產品。它採用雙 14 吋 Lumina Pro OLED 螢幕，並將螢幕間隙縮小 70%。這項設計獲 CES 2026「人工智慧」類別創新獎肯定。

Zenbook DUO 搭載 Intel Core Ultra X9（系列 3），內建最高 50 TOPS NPU，並配備 99Wh 雙電池。ASUS ScreenXpert 讓雙螢幕協作不再依賴第三方軟件。

Zenbook A16 與 A14：ARM AI 筆電正式成熟

Zenbook A16 與 A14 則代表 ASUS 在 ARM 架構上的全面進攻。兩款均採用 Snapdragon X2 Elite 系列處理器，提供 80 TOPS AI 算力。Zenbook A16 重量僅 1.2kg，卻配備 16 吋 3K OLED；Zenbook A14 更將重量壓至 1kg 以下，並提供最長 33 小時離線影片播放。

ASUS 採用自家 Ceraluminum 陶瓷鋁合金材質，並加入 Smudge-Free 防污處理，顯示其已將這類 AI 輕薄機視為主流，而非實驗性產品。

家用桌機 V 系列

除了手提電腦，ASUS 亦發表全新 V 系列家用桌上型電腦。這系列採用現代家居設計，並支援最高 GeForce RTX 5060 顯示卡與 4TB 混合儲存。官方資料指出，系統在高負載下仍可控制於 38dB 以下，並使用 80 PLUS Platinum 電源。