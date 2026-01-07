STU48偶像工藤理子．慘被漫畫家AI惡意生成泳裝淫照｜娛樂圈爆出令人作嘔的性騷擾醜聞！曾與 AKB48 傳奇一姐指原莉乃合作過的知名漫畫家田邊洋一郎，竟然仗著自己有幾分名氣，公然在網路上性騷擾年僅 23 歲的瀨戶內 48（STU48）少女偶像工藤理子，公開張貼以Grok AI 生成的「泳裝J圖」，事件引發極大爭議。



變態當有趣！知名漫畫家惡意用 AI「剝光」女偶像

此次風波的導火線，源於日本漫畫家田邊洋一郎在社交平台 X（前 Twitter）上的一系列爭議性投稿。田邊洋一郎利用馬斯克旗下的 AI 工具「Grok」，將 STU48 成員工藤理子的一張穿便服、圍著頸巾的照片，強制將照片中的衣物「移除」，生成穿著暴露比基尼的意淫照片，並大言不慚地公開發布。

面對這種赤裸裸的羞辱，工藤理子本人直接轉發該推文，並附上一連串「🤢🤢🤢」嘔吐表情符號，表達了極度的噁心與憤怒。然而，這位漫畫家起初根本沒當回事，不僅毫無悔意，甚至變本加厲，繼續以「J圖」繪畫漫畫插圖，簡直無恥到了極點。

隊友霸氣護航！中村舞怒斥：這一點都不好笑

就在田邊洋一郎沈浸在自己的低級趣味時，工藤的隊友中村舞看不下去了！她挺身而出，直接在田邊的留言區開火怒斥：「這一點都不好笑！請不要在任何人都能看見的公開平台上做這種下流事，請你立刻刪除！」這番正義感爆棚的發言，瞬間點燃了粉絲與網友的怒火。

網友們群起攻之，痛罵田邊洋一郎心態扭曲：「工藤理子本身就有發行正規的泳裝寫真，你為何非要擅自製作这种假照片？」、「這根本不是為了看泳裝，而是享受在公開場合羞辱女性的快感，簡直是心裡變態！」

法律界線與權益侵害：這不僅是玩笑

眼看輿論之火越燒越旺，STU48 的營運公司終於祭出重拳，於本月 5 日發布措辭強硬的嚴正聲明，揚言將採取法律行動。這下子，原本還在嘻皮笑臉的田邊洋一郎終於知道怕了。他急忙刪除所有相關貼文，並發布道歉聲明，承認自己「欠缺考慮，讓大家感到不快」，並承諾日後會謹言慎行。

但這聲「對不起」來得太晚了！業界已經迅速做出反應，取消了田邊洋一郎原定的工作合作。從知名漫畫家淪為人人喊打的過街老鼠，這種結局只能說是咎由自取，大快人心！