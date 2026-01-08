WhatsApp加入3大群組聊天新功能　可自訂標籤　一鍵製作文字貼圖

WhatsApp 近日正式為群組聊天加入三項全新功能，務求令群組對話更清晰、更有趣，也更有效率。用家終於可以在群組中，為自己加入一個名字以外的標籤，以令群組內的陌生人了解自己的身份。新功能將於未來數週內分階段推送至全球用戶。



Whatsapp新功能自訂成員標籤解決認人難題

不少人都有類似經驗：家庭群、學校家長群、球隊群、公司群混在一起，成員名字未必熟悉，一旦討論變得頻密，很容易「唔知邊個打邊個」。WhatsApp 這次加入的「成員標籤」功能，正是為了解決這個長期存在的問題。

根據 WhatsApp 官方說明，用戶可以在不同群組中，為自己設定不同的身分標籤，而且只會在該群組內顯示。例如在家長群可以標示為「Anna 嘅爸爸」，在公司群可以是「市場部 Alex」，而在球隊群組中，則可以直接顯示為「守門員」。這個標籤並不會影響個人帳號名稱，也不會跨群組顯示，私隱與實用性之間取得平衡。

文字貼圖功能正式登場

表情符號與貼圖早已成為即時通訊的主流語言，但不少用家仍嫌「未夠貼地」。WhatsApp 這次新增的文字貼圖功能，讓用戶可直接在貼圖搜尋欄輸入任何文字，即時生成對應的文字貼圖，毋須使用第三方 App 或設計工具。

這些文字貼圖不但可以即時使用，還能直接加入個人貼圖集，方便日後重用。換言之，用戶可以為群組創作專屬用語，例如公司內部口號、朋友間的玩笑語，甚至是地道廣東話用字，令對話更具個人風格。

活動提醒加入自訂提示

第三項更新，則是針對群組活動管理而來。WhatsApp 早前已為群組加入活動建立功能，讓用戶在聊天中直接建立聚會或通話邀請；而今次更新，則進一步加入自訂事前提醒。

根據官方說明，建立活動時，發起人可設定不同的提醒時間，例如活動前一日、數小時前，甚至即將開始時再提醒一次，讓成員按活動性質作出準備。這項功能特別適合用於派對、會議、線上通話或球賽集合等場景。