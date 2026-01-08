警方每日提醒大家「提子提子，提防騙子」，中國一位手遊《三角洲行動》女遊戲玩家，竟單身遠征重慶，與素未謀面的男網友見面食飯、網吧打機，最後還去了酒店。孤男寡女，劇情很自然是聯想到下一回合「大戰」……女方翌日醒來，發現自己似乎被下了安眠藥，好在衣衫整齊，但卻有一大驚人損失！究竟搞咩事？



少女直播主打機認識男網民

女機迷「小小辣條」是《三角洲行動》抖音遊戲直播主，年輕貌美加上開filter，好快就吸了5000個飯，她努力捱夜刷了6套高級裝備（《三角洲行動》中國機迷稱這些有高級裝備的人做「劉濤」、即5、6套的意思），在跟熟手玩家打機時，認識了男機迷「威龍」（也是遊戲角色化名）。

小小辣條影片截圖

小小辣條影片截圖

小小辣條影片截圖

千里赴會首晚就上酒店？

二人愈玩愈熟，「小辣條」就決定精心打扮千里赴會，去重慶找「威龍」一齊玩。兩人在現實中吃飯打機，最後還去了酒店。孤男寡女，劇情似乎正向著成人情節發展。

兩人在現實中吃飯打機，最後還去了酒店。孤男寡女，劇情似乎正向著成人情節發展。（AI生成圖片）

忽然睡魔急call、被下了安眠藥？

誰知「小辣條」入房沒多久，就忽然「睡魔急call」昏睡了。翌日醒來，她發現自己有點頭暈，似乎被下了安眠藥！

誰知「小辣條」入房沒多久，就忽然「睡魔急call」昏睡了。（AI生成圖片）

女生一覺醒來、發現重大「損失」

她驚恐地檢查身體，還好衣衫整齊。正當她以為「威龍」是坐懷不亂的正人君子時，打開手機一看，當場崩潰！她另一些「衣服」：《三角洲》內的高級裝備竟被偷光了。

她驚恐地檢查身體，還好衣衫整齊。（AI生成圖片）

男方回覆、結局神反轉！

雖然話：最緊要冇事，但辛苦打來的頂級裝備一夜歸零，的確難以忍受。她馬上用wechat質問男方，對方的回覆竟出現「神反轉」：「誰叫妳吃了我的安眠藥！拿妳裝備抵債！」

她男上用wechat質問男方，對方的回覆竟出現「神反轉」：「誰叫妳吃了我的安眠藥！拿妳裝備抵債！」

偷裝備竟是為了報仇

原來「威龍」因長期通頂打機，要靠吃安眠藥休息，「小辣條」竟吃了他最後一粒藥！氣到睡不著，又心疼藥錢，一氣之下才打開「小辣條」的手機偷裝備報復。

「威龍」氣到睡不著，一氣之下才打開「小辣條」的手機偷裝備報復。

食你啲裝咋、唔通食你咩？

網民笑言：「他不貪圖妳的身體，只貪圖妳的裝備，這是多麼純粹的玩家精神！」這對女性而言是很大的侮辱。

網民笑言：「他不貪圖妳的身體，只貪圖妳的裝備，這是多麼純粹的玩家精神！」

後記：「小辣條」在拍片講述事件，引爆遊戲圈熱話。事件升溫後，她竟然再發文為「威龍」護航，指一切都是誤會；更有知情言爆料，二人已重修舊好……

Anyway，記者要以「認真mode」奉勸各位：與不認識的網民線下見面，要加倍小心！

