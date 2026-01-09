香港信用卡交稅全攻略2026｜賺盡回贈、里數！慳稅同時賺錢

香港信用卡交稅全攻略2026｜每年11月至翌年1月，都是香港打工仔最頭痛的「稅季」。收到稅務局的「綠色炸彈」（稅單）後，不少人稅款動輒數萬甚至幾十萬，直接轉帳或 FPS（轉數快）交稅當然最簡單，但如果你有信用卡，為什麼不利用信用卡交稅，賺取現金回贈、里數或扣稅券，將部分稅款「變相」拿回來呢？其實近年用信用卡或電子錢包交稅，已成為最多香港人選擇的「賺稅」方法。最高可淨賺 1%-2% 回贈，甚至有新卡迎新高達 8萬里數，足以換取一張歐洲來回機票！下文詳細拆解所有方法、手續費、優惠、風險及實戰攻略，讓你一看即明，一交即賺！



第一部分：香港交稅基本知識與方法比較（2025/2026課稅年度）

1.1 稅款類型與限期

稅款類型： 最常見是薪俸稅、物業稅、利得稅。

稅單寄發： 稅務局通常在 5-7 月寄出稅單。

繳稅到期日：

第一期稅款： 一般在 11 月至 1 月到期。

第二期稅款： 一般在 4 月到期。

遲交罰則： 稅單上會寫明到期日。遲交會被追收 5% 罰款，再遲多 10% 罰款，嚴重可被檢控，切勿因賺回贈而延誤繳交。

1.2 常見交稅方法比較（2025年最新）

第二部分：2025最強交稅大法——電子錢包與高回贈卡組合

在眾多方法中，電子錢包搭配特定信用卡，往往能帶來超越傳統銀行優惠的淨回贈。

2.1 🥇 最強淨現金回贈組合：AlipayHK + 安信EarnMORE銀聯卡（淨賺1%）

這是 2025 年最多香港網民推介的「神沙」賺取大法，特別適合喜歡現金回贈的打工仔。

原理： AlipayHK 支援掃稅單 QR code 交稅。綁定銀聯信用卡雖然要收 1% 手續費，但安信 EarnMORE 銀聯卡交稅仍可享有 2% 現金回贈，扣除手續費後，你可穩穩淨賺 1% 回贈！

實戰步驟：



下載 AlipayHK App，完成實名認證。

綁定安信 EarnMORE 銀聯卡（或其他高回贈銀聯卡）。

進入 App 內「繳費服務」選擇「稅務局」。

掃描稅單上的 QR code，或輸入繳款單號碼。

選擇「信用卡付款」，輸入金額。

確認支付（系統會顯示 1% 手續費）。

2% 回贈會在之後入賬。

優點與限制：



EarnMORE 2% 回贈： 全年回贈上限高達 $150,000（即累積 $750萬港元簽賬）。交稅可計入這 $150,000 回贈上限，足夠大部分人交稅。

穩健度： 雖然官方條款寫明繳費無回贈，但網民實測 2025 年仍可出 2% 回贈。

限額： 單筆最高 $50,000，大額稅單需分開多筆或多日交。

2.2 🥈 儲里數首選：Citi PayAll（最高淨賺 HK$4.8/里或 0.8% 現金）

Citi PayAll 服務讓您透過信用卡繳付不接受信用卡付款的款項（如稅項），通常會收取 1% 服務費。

里數黨： 使用 Citi PremierMiles 或 Prestige 信用卡，繳稅可享 HK$4.8 = 1 里，扣除 1% 服務費後，里數成本約為 **HK$4.8 x (1 + 1%) = HK$4.85** 左右。這在市場上仍屬極低成本的里數。

現金黨： 部分活動中，Citi PayAll 提供高達 1.8% 現金回贈。扣除 1% 服務費，淨回贈率可達 0.8%。

第三部分：傳統銀行信用卡直接交稅優惠（2025/2026 最新版）

大部分銀行信用卡直接交稅的基礎回贈為零，但它們的稅季「額外優惠」是賺取額外獎賞的機會，通常需事先登記。

3.1 2025/2026主要銀行稅季優惠一覽

3.2 銀行優惠總結與策略

高稅額特選客戶 (HSBC/Hang Seng)： 如果您的稅額超過 $100,000，應優先查詢自己是否為滙豐或恒生卡的特選客戶。他們的最高獎賞（$700-$1,100）通常需要高額稅款才能觸發，是高收入人士賺取回贈的主要途徑。

新卡迎新 (SCB Cathay)： 這是賺取里數的「大水喉」。如果您尚未持有渣打國泰卡，應把握稅季這個高額簽賬機會，透過交稅完成迎新要求，一筆過賺取高達 80,000 里數，等同免費交稅並賺取歐洲來回機票。

里數黨 (Citi PayAll)： 雖然需要支付 1% 服務費，但以 HK$4.8/里繳稅的成本極具競爭力，適合稅款極高且目標為里數的用戶。

中額稅款 (BOC)： 中銀的 $688 現金回贈門檻較低，適合稅款在 $5萬至 $10萬範圍內的中等收入人士。

第四部分：其他電子錢包交稅方法與比較

4.1 WeChat Pay HK

手續費： 綁定銀聯卡一樣收 1% 手續費。

回贈狀況： 2025 年已實測 EarnMORE 2% 回贈失效，暫時不推介。

4.2 八達通O! ePay

原理： 先用高回贈信用卡（例如渣打 Simply Cash 1.5%）自動增值八達通，賺取回贈，再用八達通餘額交稅。

限制：每月轉出上限只有 $3,000（O! ePay Pro 客戶）。

極不適合大額稅款，只適用於稅款少於 $10,000 的極小額繳費，或作為湊數工具。

4.3 雲閃付 UnionPay App

原理： 部分銀聯卡經雲閃付 App 繳費可免手續費。

限制： 普遍回贈極低（約 0.4%），除非有特別高回贈的銀聯卡。如果你的銀聯卡已不能透過 AlipayHK 賺回贈，可以考慮使用雲閃付作為替代方案。

第五部分：信用卡交稅注意事項及風險

交稅雖然是賺取回贈的良機，但必須注意以下風險和細節，以防因小失大。

5.1 必須全額還款（利率陷阱）

信用卡利息高達 30%-35% 年息！這是信用卡交稅的最大風險。

黃金定律： 務必在到期日前全額清還稅款。

後果： 萬一還不到，所有回贈瞬間變負數，利息支出遠超你賺取的任何積分或現金。

5.2 額度與分期（現金流管理）

信貸額度： 大額稅款會佔用信用卡額度，記得預先向銀行申請臨時或永久加額，避免繳費失敗。

分期交稅：

許多銀行提供 0% 息率 分期（6-24 個月），適合現金流緊張人士。

注意： 0% 息率通常會收取 0.5%-1% 行政費（相等於年息 2%-4%）。雖然比信用卡罰息低得多，但會抵消所有賺取的回贈。

策略： 如果現金流緊張，先用高回贈方法（如 AlipayHK + EarnMORE）繳稅，然後再向銀行申請月結單分期，通常比直接申請「交稅分期計劃」更靈活。

5.3 優惠登記與時效性

登記是必須的： 大多數銀行稅季優惠要求客戶事先登記，否則繳稅後不獲回贈。

優惠期： 注意不同銀行優惠的截止日期，尤其是迎新優惠（如渣打國泰卡），通常有嚴格的簽賬期限制。

分筆交稅： 由於電子錢包有單筆上限（$50,000），以及銀行優惠通常設有不同回贈門檻，建議分拆交稅。例如：

先用 AlipayHK 交 $50,000 賺取 1% 淨回贈。

餘額 $50,000 轉用滙豐/恒生/中銀等，賺取銀行額外優惠。

5.4 稅務扣除小知識

可扣稅項目： 記得善用以下項目來降低應課稅入息實額：

強積金（MPF）自願性供款（$60,000上限）

慈善捐款

扣稅年金（TVC）或自願醫保（VHIS）

第六部分：2025實戰推薦組合（根據稅款金額）

根據您的稅款金額，您可以選擇最優化的交稅組合，將回贈效益最大化。

交稅不再是負擔，而是賺錢機會！

2025年雖然傳統銀行直接交稅優惠普遍維持在 0.5% 左右，但靠著 AlipayHK + EarnMORE 銀聯卡這個組合，普通打工仔交 $50,000 稅已可輕鬆賺 $500 現金，交 $100,000 賺 $1,000！

溫馨小提示：提早計劃、登記優惠、分筆交稅、提防利息，確保在稅務局限期前完成繳費，讓您的稅季變成「賺季」！