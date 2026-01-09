【遊日警報】繼早前有日本店鋪投資港人使用香港5毫硬幣扮100日圓的市情後，又有一宗跟硬幣有關的爆料、而且更加人人自危！日本媒體ANN爆料，有人以自動兌換機以紙幣找換100日圓硬幣時，竟收到偽造100日圓硬幣！熱愛前往日本旅遊及玩「扭蛋」的香港遊客，如沒有發現並照樣使用這枚假幣，一旦被發現或會觸犯日本的「欺詐罪」被捕！即教你點分真假、留神免惹官非！



日本扭蛋鋪換錢｜竟收到假100日圓硬幣？

原來事件起因是日本搞笑藝人 Smiley Kikuchi 的親身經歷，他用兌換機唱錢扭蛋時，在不知情下收到一枚假100日圓硬幣，最初完全沒有察覺，且沒有在扭蛋時使用， 一直到他在車站嘗試購買車票時才發現異樣。當時他將硬幣投入售票機，但硬幣屢次被退回，仔細查看後才驚覺那根本不是一百日圓，而是一枚設計完全不同的假幣。

日本旅遊小心！唱錢機混入假100日圓硬幣 誤會或犯法留神免惹官非（ANN新聞截圖）

事件竟然《KOF拳皇有關》？

這枚假幣乍看之下與真幣極為相似，但其背面卻刻有開發《拳皇》、《餓狼傳說》遊戲公司SNK的「MVS Multi Video System」系列字樣，實為機鋪內部使用的遊戲代幣，經不法之徒加工後再流出市面，甚至有些網店仍在出售這類MVS代幣。遊客如不仔細檢查，很容易收進錢包並再度使用。

真幣：背面刻有櫻花圖案

假幣：有「MVS Multi Video System」等字樣

這枚假幣乍看之下與真幣極為相似，但其背面卻刻有開發《拳皇》、《餓狼傳說》遊戲公司SNK的「MVS Multi Video System」系列字樣（網上圖片）

為什麼自動兌換機會混入偽造硬幣？

日本「偽造貨幣對策研究所」所長遠藤智彦指出，過去日本曾出現大量500日圓假硬幣，所以兌換機製造商都會在機器內加強偵測機構，然而一百日圓假幣實屬少見，機器未必設有感應器。如一些店鋪將機器回收得來的硬幣，循環補充至兌換機，就可能流入無辜市民手上。

為什麼日本自動兌換機無法識別偽造硬幣？（網上圖片）

遊客誤用假硬幣會否觸犯日本法律及被捕？

若遊客不幸收到假幣並在不知情下使用，會否惹上官非？製造偽造硬幣可被判處三年以下監禁，但若使用者是在「不知情」的情況下誤用，理論上不會被問罪，但律師警告「不知情」難以舉證，遊客恐仍須接受警方查問，隨時毀掉行程。因此發現假幣切勿使用，應立即報警處理。

