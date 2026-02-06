和記電訊香港聯同 AWS 開拓本港首個電訊商主導 AI Marketplace

人工智能（AI）熱潮席捲全球，但最新《資訊科技優先策略報告》結果卻顯示，目前只有四成本港企業積極投資這項新興技術，遠低於全球平均水平的60%，反映本地機構在 AI 部署上仍在探索階段。對於大部分中小企而言，技術人才短缺及投資成本限制，均是數碼轉型過程的重要挑戰。



為幫助中小企踏上數碼轉型之路，和記電訊（香港）有限公司（下稱和記電訊香港）旗下企業品牌 3Business與亞馬遜雲端服務（下稱 AWS）將推出全港首個由電訊商主導的企業級AI Marketplace。此平台匯聚逾百項 AI 解決方案，全部建基於 AWS 安全可靠的雲端架構之上。另外，為切合本港市場特性，平台界面特別針對建造業、物業管理、教育、物流、專業服務及零售業六大行業，並因應中小企需求，提供合適的 AI 解決方案，助他們開拓商機。

兩強跨界聯手：破解八成項目失敗困局

在雙方代表見證的合作啟動禮上，和記電訊香港企業市場高級副總裁麥紀欣表示：「許多中小企雖意識到 AI 的重要性，卻受限於技術人才短缺及成本等問題，無法邁向轉型的第一步。而3Business與AWS 合作推出的 AI Marketplace， 引入『軟件即服務』（SaaS） 模型，將巨額的資本支出（CAPEX）轉化為相對可控的營運支出（OPEX），讓中小企能以較低投資實現數碼升級。」

亞馬遜雲科技香港企業業務拓展總監袁蔚豪則補充：「高達八成的企業 AI 項目最終未能成功落地，往往並非技術不足，而在於缺乏本地化支援。AWS 擁有超過 20 年的豐富 AI 經驗，從亞馬遜零售業務開始積累，這次的合作結合3Business深厚的本地企業服務經驗，期望打造真正一站式的 AI 解決方案平台。」

跨越轉型鴻溝：從高不可攀到安心落地

平台首階段將以六大行業及中小企為重點，主要因為這些行業對 AI 轉型的需求最為迫切，且其業務運作需要5G 網絡高速及低時延的技術支援。以物業管理為例，透過整合多連接物聯網裝置，並結合AI 系統分析，可實現智能巡邏與預測性維護，提升管理效率及安全性。

其中，麥紀欣特別看好零售業的 AI 應用前景：「香港一直有國際購物天堂的美譽，但隨著電子商務興起及 AI 技術普及，零售商需與時並進。透過大數據，商戶可更清晰了解客戶習慣和需要，從而進行更精準廣告投放，提升購物體驗。再加上 3Business Empower提供的 24 小時技術支援，客戶上午提出業務痛點，下午便能在平台上找到相應解決方案，這種即時支援，對資源有限中小企的來說，是前所未有的便利。」

洞察市場先機：掌握代理式人工智能機遇

啟動禮上特設 AWS 代理式人工智能專區，率先向本地企業展示企業轉型新浪潮的重點技術。展覽重點介紹的 Amazon Q Business 和 Quick Suite ，被譽為企業的「AI智能拍檔」，其多功能平台結合Quick Index 統一知識庫、Quick Research 專家級研究助手、Quicksight 商業智慧服務、Quick Flows 自動化任務專員，以及 Quick Automate 工作流程自動化助手五大核心功能。

談及行業未來，袁蔚豪則認為：「未來兩三年內，代理式 AI 的規模化應用將成為焦點。預計到 2028年，預計將有 33% 企業軟件整合代理式 AI，而 15% 日常工作決策甚至將由 AI 自主完成。這意味著 AI 將從過去的被動問答工具，進化成能主動規劃並執行任務的智能夥伴，涵蓋內容創作及業務流程優化，打造真正端到端的智能解決方案。」

啟動全面布局：從團隊到生態的致勝藍圖

擁有先進的技術，更需要備有專業能力的人才，才能推動 AI 項目落地並加速企業數碼轉型。 3Business Empower 團隊已獲 AWS Certified AI Practitioner 國際認證，3Business亦將持續提升員工對網絡安全及 AI 技術的專業知識，讓他們為客戶創造更高的業務價值。

是次和記電訊香港與 AWS 的策略性合作，為本地企業建構切實可行的數碼轉型路線。展望未來，雙方計劃繼續擴展平台，涵蓋更多解決方案，並將服務拓展至香港以外的市場，讓更多企業受惠。面對人工智能技術高速發展的時代，AI Marketplace 的誕生為本地企業奠定堅實基礎，助各行各業穩步迎接AI帶來的新機遇。