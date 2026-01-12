雲端任務工作坊｜重溫re:Invent 2025精彩亮點1月14日香港登場

隨著生成式人工智能（Generative AI）及雲端應用的發展加速，不同行業都急需實戰型人才，把創新技術轉化為具體競爭力。AWS 將於 2026 年 1 月 14 日（星期三） 在 銅鑼灣謝斐道 535 號 Tower 535 20 樓 AWS 培訓室 舉辦 「Cloud Quest 工作坊：Your re:Invent 2025 re:Cap Journey」，把全球雲端盛會 re:Invent 2025 的重點發佈帶到香港，讓參加者以互動方式親身體驗最新 AI 技術。



「玩」出 AI 實力：從遊戲學習雲端技能

Cloud Quest 由 AWS 開發，是一款結合學習與遊戲元素的角色扮演式訓練平台。參加者會在虛擬世界中完成多個與現實業務相關的任務，透過實際操作建構雲端架構、解決問題及挑戰關卡。這次工作坊採用 「Generative AI Practitioner」 模式，幫助學員認識大型語言模型（LLMs）、Prompt Engineering、Embeddings 及 RAG（檢索增強生成）等概念，並將理論轉化為可即時應用的技巧。

隊制比賽 學習氣氛滿分

活動設有 四人隊制比賽，參加者可自組團隊或於現場結伴，以合作與交流方式完成挑戰。這種互動形式既能加強團隊協作，又有助不同背景人士共同思考 AI 和雲端應用方案。比賽完結後，AWS 將頒發 Cloud Quest Generative AI Practitioner 數碼徽章，為個人專業履歷增添認可。

活動詳情

📅 日期：2026 年 1 月 14 日（星期三）

🕝 時間：下午 2:30 – 5:30（2:30 開始登記）

📍 地點：AWS 培訓室，銅鑼灣謝斐道 535 號 Tower 535 20 樓

🗣️ 語言：廣東話 💻 需自備手提電腦；請預先註冊 AWS Skill Builder 帳戶

結合娛樂與學習 踏出 AI 轉型第一步

活動將回顧 AWS re:Invent 2025 最受關注的 AI、基礎設施及開發工具更新，並即場應用於遊戲體驗中。無論你是開發人員、系統工程師、業務分析師，還是對 AI 感興趣的非技術從業者，都可在無風險的模擬環境中動手實驗，了解生成式 AI 的實際效能與應用潛力。

名額有限，需經主辦方審批。 想體驗最貼地的遊戲化學習新趨勢，立即登記參加： 👉 報名連結（AWS Cloud Quest Workshop）