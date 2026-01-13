未來科技2026｜AWS技術總監揭5大趨勢 AI陪伴、量子安全重塑生活

人工智能、量子運算、個人化學習、軍事科技民用──這些關鍵字已不再停留於科幻小說。Amazon.com 副總裁兼首席技術總監 Dr Werner Vogels 在最新電子書《Five Technology Predictions That Will Transform How We Live and Work by 2026》中指出，人類正步入一個「以人為核心的科技時代」，五個具轉折意義的趨勢將在短短幾年內徹底改變我們的生活與工作方式。



AI 成為人類「伴侶」

全球每六人便有一人受孤獨所困，尤其在高齡化社會中，長者缺乏陪伴問題更為突出。Vogels 指出，人工智能的下個發展重點將是「情感連繫」。近年的陪伴型機械人不再只是能說話、能反應，而是可以根據使用者聲音與情緒作出回應，甚至長期學習其日常習慣。研究顯示，這些機械人能有效改善焦慮、失眠及抑鬱等問題。一名行動不便兒童家中使用陪伴機械人後，不僅緩解照顧空檔帶來的壓力，也讓家人獲得情感支援。對 Vogels 來說，這不僅是技術突破，更關乎人性理解：「我們天生會將生命與意圖投射於能自主移動的事物上，AI 因而可能成為人類的新『朋友』。」

開發者變身「文藝復興專才」

很多人擔心生成式 AI 會取代工程師，但 Vogels 認為正好相反。歷史上每次技術革命——從編譯器到雲運算——都擴大了創造力的邊界。未來的軟件開發者不再只是寫程式，而是擔任整合專才：懂業務、懂設計、懂溝通，能把技術化為解決現實問題的工具。 他舉例說：「AI 不會參加預算會議，也不知道該系統需保證五個九的可用率。真正的開發者要能理解人與系統的互動，並設計能長期維持的生態。」

量子時代來臨，資安亟需更新

Vogels 強調，量子運算的突破比預期快得多。新量子晶片的錯誤修正效率較以往提升九成，一篇研究更指出，只需不到一百萬個量子位元便能破解 2048 位元 RSA 金鑰，意味現行加密系統或在五年內被攻破。 他警告：「個人資料、金融紀錄甚至國家機密，現正被預先竊取，攻擊者只等量子電腦出現即可解開。」各企業必須儘快部署後量子加密標準（PQC），同時培養量子安全人才。英國量子技能工作小組估計，2030 年前全球將新增超過 25 萬個相關職位，需求迅速擴張。

軍事科技加速轉化民用

科技創新往往源自戰場。無論是 GPS、互聯網還是微波爐，皆起於軍事研究。Vogels 指出，現代戰爭已由前線轉至鍵盤之間，軍方在人工智能、無人系統與自動化感應領域的投資，正在壓縮技術民用化的時差。冷戰時期的神經解毒藥物研究，發展出今日醫療界常用的 EpiPen；未來更多的國防技術將延伸至基建、安全與醫療範疇。這不僅影響科技產業，也將重塑政府與社會應對危機的方式。

教育個人化成新常態

最後一項預測來自教育。千百年來，只有富裕階層才能聘請私人導師，而今，AI 正把這種學習模式普及化。透過人工智能驅動的自適應學習系統，學生可依自己的興趣與節奏進行課程，AI 會根據學習行為設計最合適的教材與挑戰。對來自不同背景的學習者而言，這意味真正的「以人為本」教育就要實現。

站在轉變門檻上的人類

Vogels 在書中指出，我們正迎來「人與科技關係的深度重構」。他相信未來的發展不只是速度和效能之爭，而是重新定義「技術為何而用」。AI 讓我們重新理解陪伴與溝通；量子時代迫使我們重構信息安全；而跨領域開發者將推動創新與倫理並重的科技文化。 「我們已看見那個世界的一角——一個重視自主、共感與專業交融的未來。」Vogels 寫道。對於企業和個人而言，現在正是開始準備的時候。

📘 想深入了解 Vogels 博士的完整分析，可於此免費下載電子書：

👉 《Five Technology Predictions That Will Transform How We Live and Work by 2026》