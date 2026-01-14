2026換新鈔懶人包：滙豐銀行 / 中銀 / 渣打銀行 日期、預約及營業時間一覽｜農曆新年將至，傳統上中國人喜歡以新鈔封利是，香港金融管理局（金管局）及三間發鈔銀行，已公佈將於2月3日起提供新鈔及「迎新鈔」（即外觀完好的舊鈔）兌換服務。三家銀行亦安排了特別營業時間，除可屆時親自到銀行排隊，1月27日起更有網上預約服務，方便市民兌換。



香港市民何時可以開始換滙豐銀行/中銀/渣打銀行新鈔？

金管局宣佈，三間發鈔銀行（滙豐、中銀、渣打）將於 2023年2月3日（星期二）至2月16日（星期一） 提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務。

如何預約滙豐銀行/中銀/渣打銀行換新鈔服務？

為減少排隊時間，建議市民善用網上預約系統。

預約日期： 2026年1月27日起。

預約方式： 透過銀行官方網頁或手機應用程式（App）登記。

現場排隊： 銀行亦會於每日早上為未有預約的市民提供派籌服務。

滙豐銀行/中銀/渣打 3大銀行手機應用程式 app 下載連結：

iOS： HSBC滙豐 ／ BOC中銀香港 ／ 渣打銀行Standard Chartered

Android： HSBC滙豐 ／ BOC中銀香港 ／ 渣打銀行Standard Chartered

滙豐銀行/中銀/渣打銀行 三大發鈔銀行換鈔細節比較

滙豐銀行/中銀/渣打銀行 換領新鈔有什麼注意事項？

迎新鈔更環保： 金管局鼓勵市民使用「迎新鈔」（外觀仍新淨的舊鈔），既環保又能減少資源浪費。

電子利是： 各大銀行均設有電子利是（e-利是）獎賞，鼓勵市民透過手機派利是，方便之餘還有機會參加抽獎。

新鈔套裝： 為加快流程，銀行通常提供固定面額的新鈔套裝，例如總值港幣3,000元（包括100張20元及20張50元）。

滙豐銀行/中銀/渣打銀行 銀行營業時間有哪些特別調整？

在換鈔服務的首三天（2月3日至5日），三間發鈔銀行的大部分分行將會提早於早上8時開始營業，並專門處理換鈔業務。市民應留意個別分行（如離島或小型分行）可能不設提早營業。