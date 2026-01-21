G-DRAGON成CASETiFY首位Global iCON｜自從得知 G-DRAGON MAMA 期間為了大埔火災而不開心，還看到他捐款支持災民，記者就非常敬重韓國歌手權志龍，各位喜歡GD的朋友、要留意了！在K-Pop與時尚界均屬指標的GD， 正式成為手機配件名牌 CASETiFY 首位「Global iCON」（應該算是代言人吧）！配合 CASETiFY 15週年慶典，將推出一個閃令令、一個粉色系的手機產品，粉絲原地炸裂！必搶！



>>立即購買CASETiFY x G-DRAGON最新聯乘系列 😍 <<

即睇更多CASETiFY 聯乘系列

Chiikawa｜《反斗奇兵》30週年特別版｜七龍珠Z｜更多不同系列

GD不只是樂壇的巨星，個人品牌PEACEMINUSONE也非常成功，CASETiFY聯合創辦人兼行政總裁吳培燊正是看重GD雙重身份上的成功，邀請GD成為「Global iCON」，他不單只是拿著產品拍廣告，更會親自策略 CASETiFY 15週年 iCON企劃「CHROMATIC: FORMS & HUES」GD系列產品，兩條產品線同步1月26日發售。

G-DRAGON成CASETiFY首位Global iCON

閃：CHROMATIC: FORMS 系列

這個系列以金屬流線感為主打，核心產品是高級鋁製版本的金屬流線手機殼！光聽名字就感覺超有質感，展現了大膽前衛的風格，完全符合GD一直以來追求的突破精神，主力產品是金屬流線手機殼，高級鋁材製作；同步有多款金屬手機掛繩、2-in-1 金屬鏈背帶。

G-DRAGON 參與設計的 CASETiFY CHROMATIC: FORMS 系列

+ 1

粉：CHROMATIC: HUES 系列

如果「FORMS」是型格，那「HUES」就是色彩的爆發！這個系列為經典的流線手機殼帶來了5款鮮艷奪目的全新配色。

G-DRAGON 主理 CASETiFY：CHROMATIC: HUES 系列

+ 2

G-DRAGON CASETiFY 產品發售詳情：

售價： HKD $79 至 $659

發售日期： 1月26日

購買地點： CASETiFY.com 及全線 CASETiFY Studio 門市