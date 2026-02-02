Wonder 與滙豐科創金融完成1,200萬美元融資 推動創新與業務擴展

中國香港，2026年2月2日——香港及亞太地區領先的支付及金融科技平台 Wonder 宣布與滙豐科創金融成功完成 1,200 萬美元的創投債務融資。該融資將支持 Wonder 在亞太地區的業務擴展， T+0 即時結算，及產品開發。



此創投債務融資將為 Wonder 提供增長資金，支持業務擴展，並持續提升其全渠道支付平台，為各行各業服務包括中小企業、保險、電信、跨國企業、零售、運輸和公共行業。

Wonder 創辦人兼行政總裁顏林胤在公司聲明中表示:「我們非常榮幸宣布 Wonder 與滙豐完成這筆 1,200 萬美元的創投債務融資。這筆貸款將加速我們在亞太地區的擴張，強化全渠道支付平台功能，並為各種規模的企業帶來企業級支付和金融科技產品。在滙豐的支持下，我們將繼續專注於推動創新支付科技，助力企業數碼轉型，特別是在亞太地區為中小企業提供T+0即時結算並提高現金流效率，從而共同重新定義數碼支付的未來。」

滙豐常務總監兼科創金融亞洲區主管葉昌華表示：「我們十分高興，能支持Wonder 等領先金融科技創新企業。滙豐科創金融憑藉行業專業知識和全面方案，助力 Wonder 打造創新平台，供不同規模的企業優化支付管理。這項交易充分體現了我們全方位的服務方針，以配合高增長、科技驅動型企業的獨特財務所需。」

本次融資標誌著 Wonder 在 2025 年的重要里程碑。今年， Wonder 在交易額、商戶網絡、行業覆蓋及產品端全方面均實現顯著增長。展望未來，Wonder 銳意成為亞太地區金融科技與支付巨擘，並涵蓋香港及其他主要市場，包括新加坡、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、日本、台灣及澳門。

關於Wonder



Wonder 是香港及亞太區領先的商業支付及金融科技平台，致力讓各行各業的商家都可以輕鬆無休地收付營商。

作為香港首個全數碼化全渠道支付平台，Wonder 讓商戶可在數分鐘內完成數碼化 KYC 註冊、開立帳戶、接收款項、進行數碼支付及管理交易，所有功能整合於單一平台。主要產品包括 Wonder App、Wonder Terminal、Wonder Dashboard、Wonder Card 及 Wonder Taxi。

Wonder 總部設於香港，2021年完成由香港電訊 / 電訊盈科成功帶領的 600 萬美元A輪融資，及與滙豐科創金融的創投債務融資，並在於香港、日本、台灣、新加坡、馬來西亞、深圳、長沙等主要市場設有業務拓展中心。

網站： https://wonder.app