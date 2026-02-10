GEM鄧紫棋台北大巨蛋2026演唱會加場｜拓元搶票攻略｜座位表+連結

GEM鄧紫棋台北大巨蛋2026演唱會．加場｜拓元Trip搶票攻略｜2月6、7日「Trip.com／拓元售票」Tixcraft公開發售搶票攻略！附座位表+連結｜等了 6 年終於等到！「鐵肺歌后」鄧紫棋除了之前公布的4月10、11、12 日外，決定加開4月9日，合共一連四場在台北大巨蛋舉辦演唱會！如果想在加場公售中了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0－台北站》即將在台北大巨蛋舉行，等了 6 年終於等到！香港歌后鄧紫棋G.E.M.正式宣布將在4月10、11、12 日一連三天在大巨蛋舉辦演唱會！現在決定追加多一場4月9日！加場將於2月11日11點Tixcraft拓元及Trip.com全面售票！！各位香港／台灣fans想搶先將門券入手，就不要錯過這次購買的機會了。

>> G.E.M. 演唱會購票最後機會 <<

GEM鄧紫棋台北大巨蛋2026演唱會 加場購票資訊：2月11日Trip.com、拓元公售

Trip.com/拓元售票系統公售：2/11 11AM

GEM鄧紫棋台北大巨蛋2026演唱會 Trip.com直購連結、拓元直購連結

>> G.E.M. 演唱會購票最後機會 <<

GEM鄧紫棋台北大巨蛋2026演唱會

時間：（加場）2026/04/9 (四) 19:30

2026/04/10 (五) 19:30

2026/04/11 (六) 19:30

2026/04/12 (日) 19:30

地點：臺北大巨蛋

門票: 一般票價：NT$ 6,880 / 5,880 / 4,880 / 3,880 / 2,880 / 2,280 / 1,680

身障優惠票：NT$ 2,940 / 2,440 / 1,940 / 1,440

👇GEM鄧紫棋台北大巨蛋2026演唱會 座位表👇

GEM鄧紫棋台北大巨蛋2026演唱會I AM GLORIA 2.0 ✦台北站座位圖全面公開

GEM鄧紫棋台北大巨蛋2026演唱會 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「GEM鄧紫棋台北大巨蛋2026演唱會」座位表及門券價錢等資訊，一般票價：NT$ 6,880 / 5,880 / 4,880 / 3,880 / 2,880 / 2,280 / 1,680；身障優惠票：NT$ 2,940 / 2,440 / 1,940 / 1,440

GEM鄧紫棋台北大巨蛋2026演唱會 演出日期

「GEM鄧紫棋台北大巨蛋2026演唱會」 演出日期為（加場）2026／04／09（四）、2026/04/10 (五) 、2026/04/11 (六) 、2026/04/12 (日) ，合共4場

GEM鄧紫棋台北大巨蛋2026演唱會 公開發售資訊

早前公佈了「GEM鄧紫棋台北大巨蛋2026演唱會」 加場公開發售時間，將是Trip.com及拓元正式開賣於2月11日早上11時開售。

GEM鄧紫棋台北大巨蛋2026演唱會 Trip.com直購連結

拓元售票系統｜搶票攻略

1. 先盡快上官方網完成註冊+手機驗證

搶票前要注意，一定要完成會員註冊和證件號碼+手機驗證兩個步驟。另外，拓元系統可以選擇 Facebook 和 Google 進行快速註冊登入，登入後都需要綁定「證件號碼+手機號碼（香港號碼都可）。建議至少早一天前註冊完畢，也避免驗證出問題或系統在開賣前出事。

2. 準備付款方式

今次五月天演唱會拓元系統提供2種付款方式，包括信用卡付款及ATM虛擬帳號付款。若選擇信用卡，一定要注意付款時間限制，通常是 10 分鐘為限，也建議提前注意信用卡餘額是否足夠，避免因為交易失敗，而被取消訂單。

3. 搶票注意重點

搶票的時候，看準時間刷新頁面，中午 11 點準時搶票，但你在 10:59 就刷新頁面，有可能會顯示「距離售票時間少於 1 秒」，這時候就需要刷新畫面才能點選張數，開始搶票，所以不能太過心急。選擇位置、張數以及驟證碼時後，立刻剔選條款後便點按確認張數，開始搶票。搶票時最絕望是點選下一步後，開始無限轉圈圈等待，大家看到開始轉圈圈，絕對不要重整畫面！好運的便會成功搶購，之後就在10分鐘內點下一步確定，然後在15分鐘內輸入信用卡資料，成功付款後，交易狀態便會改為「訂單成立」。最後，成功購票後，就在開show前便收到取票序號及號碼，成功取票。

GEM鄧紫棋台北大巨蛋2026演唱會拓元直購連結

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

GEM鄧紫棋台北大巨蛋2026演唱會 加場 何時舉行？如何搶購？ GEM鄧紫棋台北大巨蛋2026演唱會加場 詳情即睇購買連結及心得 GEM鄧紫棋台北大巨蛋2026演唱會 於哪個場地舉行？ 台北大巨蛋舉行 GEM鄧紫棋台北大巨蛋2026演唱會 門券詳情？ 座位價格一般票價：NT$ 6,880 / 5,880 / 4,880 / 3,880 / 2,880 / 2,280 / 1,680；身障優惠票：NT$ 2,940 / 2,440 / 1,940 / 1,440

GEM鄧紫棋台北大巨蛋2026演唱會 Trip.com直購連結

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+ 15

+ 4