Laifen P3 Pro、T1 Pro開箱實測｜極簡金屬美學高效剃鬚旅行首選

Laifen P3 Pro、T1 Pro開箱實測｜以高速風筒起家的Laifen最近推出了Laifen P3 Pro 三刀頭超高速電鬚刨及 T1 Pro 超高速電鬚刨，這個充滿「簡約金屬感」的設計，試用一週後的感覺印象並非單純的功能堆疊，將「機械美學」及「實用主義」深度的結合，究竟大家值不值得花錢購入？立刻分享試用心得！



Laifen T1 Pro手感非常不錯

Laifen 電鬚刨的外觀設計能打破沉悶感？

開箱的一刻，最先吸引眼球的是其用料與造工，因為大多數電鬚刨仍以塑膠外殼為主，但 Laifen P3 Pro 與 T1 Pro 採用了原塊航天級鋁合金經 CNC 工藝打造，並配合氧化噴砂處理。以往都是Apple的產品才會使用這造工，不單擁有一體成型的機身結構，具備防水防污的特性，手感紮實減低廉價感。

在設計細節上，T1 Pro 走的是極致輕薄路線，機身厚度僅為 12mm，重量輕至 93g，拿在傳統手動剃鬚刀無異。而 P3 Pro 則在機身表面嵌入了一塊抗指紋塗層的 2.5D 鋼化玻璃，可以直接看見內部的機械運作結構，非常有未來感。

Laifen P3 Pro 中央透明視窗可以看到摩打工作的情況

智能感應技術如何提升剃鬚潔淨度

電鬚刨的重點在於剃鬚的潔淨度與舒適感，它們都引入了自研的專利弧頂刀頭設計，其蘑菇形的刀頭結構能讓內刀頭更緊密地貼合外刀網。配合薄至 0.055mm 的刀網，這種設計能有效擴大剃鬚角度，實試下處理下巴輪廓及喉結等難剃部位時，能比以往的刀頭更靈活地捕捉鬍鬚。在動力系統方面，兩款均搭載了高達 12,000 轉/分鐘的高速馬達，動力輸出穩定強勁。而且更內置了 PID 動態補償演算法，它能智能感應鬍鬚的濃密狀態，即時調節切割動力 。在實測過程中，即使面對兩三天未刮的較硬鬍渣，刀頭也能保持恆定轉速，有效減少了因動力不足而產生的拉扯感，令整個剃鬚過程流暢舒適。

磁力吸設計，輕易打開清潔

實際使用體驗上有何分別？

雖然兩者核心技術相近，但在實際的一週試用中，能明顯感受到它們針對不同用家。T1 Pro 的優勢在於極致的輕便與靈活。其前傾 15° 的刀頭角度設計非常符合人體工學，操作時手腕無需大幅轉動即可精準切剃 。對於鬍鬚量適中、習慣每日一剃，或是追求極簡行裝的商務人士來說，T1 Pro 是相當合適的選擇。

T1 Pro的單刀頭的潔淨力亦都十分強

相比之下，P3 Pro 則展現了最強性能，它不單獨特的雙馬達驅動設計，兩個馬達水平反向運行，這不僅提供了雙倍的切剃動力，配合兩側的避震設計，更大幅抵消了機身震動 。在實際使用時，P3 Pro 的手持穩定性極佳，噪音控制也相當出色。其三刀頭佈局能迅速覆蓋更大面積，對於鬍鬚濃密、粗硬，或需要快速完成理容的男士而言，P3 Pro 的效率明顯更高，能有效縮短早晨的準備時間。

機身防水，可以直接沖水清潔

可以利用USB Type C直接充電

另外，對於經常需要出差或旅行的用家來說，兩款電鬚刨均採用了USB Type-C 充電接口，無需額外攜帶專用充電器，與手機或電腦共用線材即可。在續航力方面， T1 Pro 充滿電可使用 120 分鐘，而 P3 Pro 則為 100 分鐘。若以每日剃鬚 1 至 2 次計算，充滿一次電足以維持約一個月的使用，完全滿足長途旅行的需求 。此外，它們還支援應急快充功能，T1 Pro 充電 1 分鐘即可使用 8 分鐘，P3 Pro 充電 3 分鐘可使用 7 分鐘，這在趕時間出門時非常實用。加上兩款產品都配備了「飛行模式」鎖定功能，長按電源鍵即可啟動，有效防止在行李箱中因誤觸而浪費電量。機身亦具備 IPX7 級防水性能，支援全機水洗及乾濕雙剃，磁吸式刀頭的設計也讓拆卸沖洗變得極為簡單衛生 。

打開飛行模式，就算將Laifen P3 Pro或T1 Pro放在行李中，都不怕因為誤觸而浪費電力。

Laifen P3 Pro 三刀頭超高速電鬚刨售價：$899