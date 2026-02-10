年廿八大掃除，當然是所有家中的電器都要清潔，就算是冬天沒有使用到的風扇也不能忽略。不只要去舊迎新，在夏季來前先把風扇清潔好，也能防止霉味與積塵，延長風扇的使用壽命。



不少人以為只要擦掉外殼灰塵就算完成清潔，但其實風扇運作時，葉片與護網之間會積聚大量細微塵埃與油分。如冬天直接收起來沒有清潔好的話，在香港的潮濕天氣下容易滋生霉菌。

逐步清潔教學

清潔前，應先拔掉插頭，確保電源完全斷開。拆卸前網及風扇葉片時要輕力操作，避免扭斷卡扣。拆下的零件可先以吸塵機輕吸表面灰塵，再以溫水混合中性洗劑輕輕擦拭。若發現葉片邊緣或網罩縫隙仍有頑固污垢，可用舊牙刷或棉花棒輔助清理，效果更徹底。

對於多數塑膠材質的風扇葉片，並不建議使用含漂白劑或強鹼性的清潔劑，以免侵蝕表面塗層。清洗後應以清水沖淨，再用乾毛巾擦乾，並放置於陰涼通風處自然晾乾半天以上。切勿直接在太陽下暴曬，否則易令塑膠老化變形。

機身與摩打部分：重點清理但忌沾水

風扇的摩打是最核心的部分，若清潔不當可能造成損壞。專家提醒，任何帶電或內含摩打的部位絕對不可用水清洗。建議使用擰乾的微濕布輕抹外殼表面，再以乾布拭去殘留水分。通風口或轉軸位置可用吸塵機配細嘴吸頭吸出灰塵，或以棉棒輕掃縫隙。

不少人忽略電源線的清潔，其實長時間接觸地面或灰塵堆積，線身表面亦會變黑。可用稍微濕潤的布擦拭，再徹底抹乾。若發現線身有裂痕或接頭鬆動，應盡早更換，以免日後使用時出現漏電或短路問題。完成清潔後，重新組裝前應確保所有部件完全乾透。若仍殘留水氣，可能在儲存期間導致霉變或金屬生鏽。

消委會11款冷暖無葉風扇測試

消委會找來11款售價由$699元～$6,988不等的冷暖無葉風扇，暖風功能的額定功率介乎1,300瓦特至2,200瓦特，而涼風功能的額定功率則介乎23瓦特至40瓦特。其中，有6款產品附帶HEPA過濾器，聲稱具備空氣淨化功能。

