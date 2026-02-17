馬年新年WhatsApp Sticker｜Chiikawa/水怪/馬仔拜年貼圖下載教學
就快又到農曆新年，今年是馬年，各式 WhatsApp 馬仔賀年貼圖，真的比去年玩蛇仔可愛多了，馬上教你下載WhatsApp 使用的「馬年新年WhatsApp Sticker貼圖」，除了10 款Chiikawa、Sanrio水怪等人氣馬年貼圖推薦，再加上自製 WhatsApp 貼圖教學。讓你對親疫送上賀詞文字時，加入一些生動有趣的馬年 Sticker，增添樂趣。
馬年 10 款 WhatsApp Sticker 推介👇👇
WhatsApp Sticker 下載方法
【iOS】
iPhone 用家需要先在App Store 下載「五色學倉頡 Online」App，用 Safari 進入「whatsticker.online」網站，在首頁已經有大量「馬年2026」 Sticker 推薦，亦可在負部空格輸入文字搜尋你想要的卡通角色名。揀好貼圖後，拉低一點會見到紅色的「Add to iPhone」icon，再用「五色學倉頡 Online」開啟，接著就可以在WhatsApp中儲存整套 Sticker。（五色學倉頡 Online：下載連結）
👇👇WhatsApp Sticker iOS／Android 下載教學👇👇
【Android】
Android 用家安裝過程更直接。你只需在 Google Play 商店下載「WhatSticker 貼圖商店」App。安裝完成後，在瀏覽器進入 WhatSticker 網站，選好心水的馬年作品後點擊「Add to Android」，貼圖便會自動出現在 WhatsApp 的貼圖清單中，整個過程只需幾秒鐘，非常方便。（Whatsticker - Sticker Maker 下載連結）
WhatsApp App 內自製 馬年 Sticker
如果不想與人撞 Sticker，自製貼圖是最佳選擇。
WhatsApp 現已內建強大的自製功能，只需在貼圖分頁點選「建立」，即可從相簿選取照片。系統會自動進行 AI 「退地」處理，更可以在馬份、馬德鐘的圖片，又或是馬年特別版Chiikawa公仔圖上加上賀年字句。
另外，你亦可以用 iPhone 相片app 「退地」功能自製 Sticker。只要在相片 App，長按相中想成為 Sticker 的主體，在保持長按的同時，用另一隻手拉出 WhatsApp，直接把圖片傳送到 WhatsApp 對話中，就能自製出 Sticker，更可以加字加效果，之後save起成為自 Sticker，收入「我的最愛」保存起來，之後繼續使用。