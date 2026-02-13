新年長假有好戲睇：Apple TV 馬年影視特惠攻略

馬年新春長假，Apple TV 為影視娛樂劇迷送上大量優惠，由 2 月 13 日至 19 日，官方精選了多部口碑極佳的原創劇集如《神之水滴》、《歷劫驚途》、《誠實治療法》推出「集數限時免費睇」；人氣電影半價優惠，《哈利波特》電影全集及其他高人氣套裝，更有折上折特價，絕對是馬年假期宅在家的消遣首選。



Apple TV 新春熱門好戲優惠｜劇集限時免費、賀歲片$8睇1次

神之水滴／誠實治療法｜原創劇集數限時免費

在 2 月 13 日至 19 日 ，Apple TV 精選原創作品：《神之水滴》（“Drops of God”)、《歷劫驚途》(“Hijack”)、《誠實治療法》(“Shrinking”) 限定集數免費睇。

在 2 月 13 日至 19 日 ，Apple TV 精選原創作品：《神之水滴》（“Drops of God”)、《歷劫驚途》(“Hijack”)、《誠實治療法》(“Shrinking”) 限定集數免費睇。

⁠Apple TV 原創電影半價優惠

蘋果Apple TV 有不少知名的得獎原創電影，如馬田史高西斯的《花月殺手》及《拿破崙》等均提供半價優惠，另外還推薦你看《孤狼同謀》、《全謊位登月》、《特工亞皆老》，從即日至 2 月 22 日期間都會推出半價優惠。

《花月殺手》

《孤狼同謀》

《全謊位登月》

Apple TV 新春熱門好戲優惠｜劇集限時免費、賀歲片$8睇1次

電影四折優惠

《超人》、《侏羅紀世界：重新》、《職業特工隊：最終清算》 和《MINECRAFT：我的世界大電影》等電影，從即日至 2 月 22 日期間亦推出四折優惠，精選內容涵蓋歐美大片、話題劇集與經典系列。

《超人》

《職業特工隊：最終清算》

《侏羅紀世界：重新》

Apple TV 新春熱門好戲優惠｜劇集限時免費、賀歲片$8睇1次

《哈利波特》與多個系列套裝折上折

由即日起至 2 月 22 日，多部大作如果你是系列電影的粉絲，更不能錯過《哈利波特》全系列 8 部電影套裝、《功夫熊貓》4部電影合集、《壯志凌雲》(Top Gun) 雙部曲低至 75 折即可永久收藏。

《功夫熊貓》4部電影合集

《哈利波特》全系列 8 部電影套裝

《壯志凌雲》(Top Gun) 雙部曲

Apple TV 新春熱門好戲優惠｜劇集限時免費、賀歲片$8睇1次

賀歲片$8睇1次｜子華《乜代宗師》、及多部賀歲片$8蚊睇一次

另外，官方更推出 HK$8 租看賀歲片優惠，比如有《乜代宗師》、《封神：第一部》、《封神：第二部》、《美人魚》。

《美人魚》

《乜代宗師》

Apple TV 新春熱門好戲優惠｜劇集限時免費、賀歲片$8睇1次

新用戶如何領取額外福利享受一個月免費體驗？

如果你從未嘗試過 Apple TV 的服務，現在正是最佳時機。除了上述的限時折扣與免費集數外，新用戶目前還可享有免費試用一個月的福利。配合這次馬年優惠，你可以先領取試用期，再以特惠價格購買心頭好，讓整個農曆新年假期都有高質電影劇集睇。