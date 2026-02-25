拍攝出色相片一定要動用無反或單反相機？近年旗艦級智能手機的拍攝硬件突飛猛進，實際表現又是否足以打破大家先入為主的既定印象？早前我們進行了一次「智能手機 vs 無反相機」的街頭夜攝盲測，由專業攝影師在相同條件下拍攝多組相片，再讓網民憑肉眼分辨6張作品究竟出自哪款器材。盲測結果現已出爐，當中以小米 17 Ultra 拍攝的作品展現出極高水準，超過六成網民給予高度評價，甚至認為其畫質足以媲美無反相機的傑作！



人像攝影對決｜無反與手機的散景表現有何分別？

第一組是街頭人像實測，這次代表手機陣營迎戰單反的小米 17 Ultra，兩張相片只利用電車站頂部及馬路兩旁店舖的燈光拍攝，並未添加任何補光燈及閃光燈。

對比兩張相片，模特兒的膚色都表現得非常自然，連髮絲的細節也一一清晰展現。若要細分兩者的分別，無反相機作品（圖1）的色溫傾向較冷；而手機作品（圖2）則有著濃厚的 Leica 色彩風格，略為傾向暖色調。由人物主體到車站的柱子，以至後景的電車，兩者的景深過渡與散景效果都處理得非常自然，難怪網民投票大概也是6與4的比例，證明兩部器材的成像各有千秋。

圖1：專業相機作品｜投票比例：55％專業相機／45% 小米17 Ultra

圖2：小米17 Ultra作品｜投票比例：40％專業相機／60% 小米17 Ultra

1吋 LOFIC 主鏡超高動態範圍｜吸引大半數網民投票

第2組相片攝於晚上的灣仔唐樓景點「藍屋」，大廈前夾雜著色彩鮮明的中式花燈。如果是一般手機，很難同時保留背景的暗部細節，又確保花燈不會過度曝光。小米 17 Ultra 配備了 Leica APO 2億真光學連續變焦技術，完美解決了過去數碼變焦造成的畫質損耗，長焦壓縮感足以媲美單反鏡頭。而在夜攝方面，其 Leica 1吋 LOFIC 主鏡頭發揮了極大優勢，大幅提升了動態範圍，讓高光不過曝的同時，暗部依然保留豐富細節。這張相片在盲測中獲得近七成網民的青睞，不少人更認為它具備了專業相機的成像質素。

圖3：專業相機作品｜投票比例：40％專業相機／60% 小米17 Ultra

圖4：小米17 Ultra 作品｜投票比例：33％專業相機／67% 小米17 Ultra

複雜光源場景挑戰：7成網民將小米作品當成專業相機照片

最令人驚喜的要數第三組比較，兩張相片均能保持清晰的背景，前景的電車亦能拍出動感的「光軌」效果。在複雜光源下，一般手機可能只會拍出測光失準、過度曝光且背景模糊的相片，但這次的測試結果卻出人意表，有高達73%的網民高度讚賞專業相機作品（圖6）及手機作品（圖5）的表現。

數據反映出一個有趣現象：大部份讀者傾向將擁有漂亮散景、高動態範圍及濃郁色彩的相片視作相機成品。這正正顯示出如今的智能手機，已經能依靠強大的旗艦級硬件規格，以及先進的影像演算法，達到了與專業相機並駕齊驅的境界。

圖5：小米17 Ultra 作品｜投票比例：64％專業相機／36% 小米17 Ultra

圖6：專業相機作品｜投票比例：27％專業相機／73% 小米17 Ultra

手機攝影未來走向如何？軟硬結合是拉近與相機距離的關鍵？

體驗過這次盲測，發現現今的智能手機拍攝功能，不再單靠軟件「硬推」清晰度，而是透過頂級光學感光元件，結合出色的色彩科學，將真實的光影層次精準還原。小米17 Ultra 結合德國光學世家 Leica，以「軟硬結合」的發展走向，彌補了手機先天感光元件體積的限制。對於一般用戶而言，現在只需隨手按下快門，系統就會瞬間完成繁複的後製調色，輕鬆獲得極具專業質感的作品，這正是手機攝影能大幅拉近與相機距離的關鍵。