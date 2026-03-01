八達通成的士電子支付龍頭｜逾4萬的士已裝八達通機｜電子支付交易額按年大升近6成半｜由2026年4月1日起，法例規定所有的士司機必須容許乘客以電子媒介支付車費 。對於習慣無現金生活的市民及旅客而言，這無疑是一大福音。在眾多支付平台中，八達通憑藉其極高的普及率及多功能性，已迅速成為的士電子支付市場的龍頭 。究竟現時在的士使用電子支付有多方便？司機又該如何低成本升級設備？我們為大家詳細拆解。



的士電子支付「龍頭」：逾四萬名司機採用八達通收款

作為香港最普及的公交電子支付平台，八達通在推動的士電子支付方面成效顯著。目前全港已有超過40,000名的士司機註冊商用版八達通 App 或配備八達通流動收款機 。透過這些工具，電子支付交易額按年大幅攀升近6成半 。龐大的覆蓋率意味著，市民現時在街上截的士，絕大部分都能輕鬆「一嘟」付款，省卻了找贖零錢的煩惱。

目前全港已有超過40,000名的士司機註冊商用版八達通 App 或配備八達通流動收款機 。（八達通公司圖片）

超過4萬位的士司機已安裝八達通機、覆蓋率龐大，乘客「一嘟」付款省卻找贖零錢的麻煩。（資料圖片）

一機多能：支援多種二維碼付款，乘客出行更便捷

為了迎合不同乘客的需要，八達通流動收款機及商用版八達通 App ，除了支援八達通卡及手機八達通外，更可同時接受各類二維碼支付 。這種「一機應百客」的設計非常貼心，無論是香港市民還是訪港旅客，都能以自己最熟悉的支付方式輕鬆繳付車資，大大提升整體的出行及乘車體驗。

八達通流動收款機，一機支援八達通卡及二維碼付款。

的士司機零成本安裝：持續豁免手續費

八達通瞭解到不少司機對安裝電子支付卻步，主要是擔心繁瑣的手續及額外的交易手續費。為了解決業界的痛點，八達通推出了一系列具吸引力的支援措施，助力業界無縫銜接電子支付時代，以下是多種優點：

零成本且免手續費：八達通持續豁免的士司機的銀行賬戶資金轉賬手續費，並提供零成本的收款方案，讓司機安心轉型 。

資金靈活調動：成功開戶的司機可獲贈八達通流動收款機，並可將收款免費轉至個人八達通卡，或透過轉數快（FPS）零成本轉賬，確保資金流轉暢順。

15分鐘快速開戶：司機只需自行下載商用版八達通App，準備好香港身份證、的士司機證及銀行戶口證明（如存摺或提款卡），最快約15分鐘即可完成申請 。八達通亦積極派員到訪不同地區，協助司機進行登記及解答疑難 。

八達通推出了一系列具吸引力的支援措施，助力的士業界無縫銜接電子支付時代。（八達通公司圖片）

八達通更提供了大量貼士教材給司機參考，輕鬆使用八達通流動收款機開工。

八達通行政總裁應天麒：全力推動香港智慧出行新標準

八達通行政總裁應天麒表示，自2018年起，八達通一直與業界保持緊密聯繫，了解司機與乘客的需要，積極推動本地電子支付普及化。 我們一直為的士司機提供零成本電子支付收款服務，目前並無計劃調整相關安排，會持續有關服務讓司機安心使用電子支付、享受科技便利，攜手推動香港的士服務邁向更便捷、更現代化的新里程。