小米2026年九款新品登場　Xiaomi 17﹑Pad 8　一文睇清定價﹑賣點

小米正式在香港發佈一系列重量級新品。今次發佈會的陣容鼎盛，合共推出九款涵蓋智能手機、平板電腦及 AIoT 生態系統的產品。當中最受矚目的莫過於與 Leica 合作的 Xiaomi 17 系列旗艦手機，以及主打極致輕薄與 AI 賦能的 Xiaomi Pad 8 系列平板。



影像美學再進化：Xiaomi 17 系列與特別版 Leica Leitzphone

作為今年小米的皇牌產品，Xiaomi 17 系列象徵著與 Leica 合作關係的重大升級。今次的旗艦陣容包括 Xiaomi 17 Ultra、Xiaomi 17，以及極具收藏價值的限量特別版 Leica Leitzphone powered by Xiaomi 。

Xiaomi 17（林勇 攝）

Xiaomi 17 Ultra 被譽為迄今最纖薄輕巧的 Ultra 機型，機身厚度僅為 8.29mm，重量輕至 218.4g 。設計上採用全平面機身配合極窄邊框，視覺效果極其精緻。為了解決大尺寸鏡頭帶來的厚重感 。機身結構亦不馬虎，採用金剛緩震結構及 Xiaomi Shield Glass 3.0，抗摔性能提升達 30%，並支援 IP68 防塵防水 。

Xiaomi 17（林勇 攝）

至於追求手感與時尚平衡的用家，Xiaomi 17 則提供更輕盈的選擇。機身僅厚 8.06mm，重 191g，並擁有一圈僅 1.18mm 的極窄邊框，提供粉紅、綠、藍、黑四款搶眼配色 。雖然身形纖細，但同樣配備 6M42 高強度鋁合金邊框及 IP68 認證，耐用度同樣出色 。

全系列將於 3 月 2 日中午 12 時起接受預訂，並於 3 月 6 日正式發售 。

Leica Leitzphone powered by Xiaomi（林勇 攝）

Xiaomi 17 系列定價參考：

Leica Leitzphone powered by Xiaomi（限量特別版）16+1TB 售價：$11,999

Xiaomi 17 Ultra 16+512GB 售價：$9,299／16+1TB 售價：$9,999

Xiaomi 17 12+256GB 售價：$5,999／12+512GB 售價：$6,499



AI 平板新基準：Xiaomi Pad 8 系列主打極致輕薄

Xiaomi Pad 8（林勇 攝）

在平板電腦市場，小米今次推出了號稱是其歷來最強大且最輕薄的 Xiaomi Pad 8 系列 。新系列配備 11.2 吋 3.2K 高清護眼屏幕，支援 144Hz 更新率及高達 800nits 的峰值亮度，無論是日常追劇還是專業修圖，流暢度與色彩表現均屬頂尖 。

最令人驚艷的是其便攜性，機身厚度壓低至 5.75mm，重量僅為 485g，卻能在如此纖薄的機身內塞入 9,200mAh 的超大容量電池，確保續航力滿足長時間工作的需求 。

Xiaomi Pad 8 系列定價參考：

Xiaomi Pad 8 Pro (12GB+512GB 柔光屏)：$4,799

Xiaomi Pad 8 Pro (12GB+512GB)：$4,599

Xiaomi Pad 8 Pro (8GB+256GB)：$3,999

Xiaomi Pad 8 (12GB+256GB)：$3,399

Xiaomi Pad 8 (8GB+256GB)：$2,999



AIoT 生態全面覆蓋：從手錶到家門的智能生活

除了主打的手機和平板，小米亦同步更新了多款 AIoT 產品，進一步完善智能家居版圖。

Xiaomi Watch 5 （林勇 攝）

1. Xiaomi Watch 5

搭載最新的 Wear OS 6 系統，並首度整合 Google Gemini 語音助手，讓用家能直接透過語音查詢資訊或導航 。手錶支援 Google Play、地圖及錢包付款功能，大大提升生活效率。

售價：$2,299 (提供卡其綠、星空黑兩色)

Xiaomi Tag （林勇 攝）

2. Xiaomi Tag

專為「大頭蝦」而設的追蹤器，全面支援 Apple Find My 及 Android Find Hub 尋找網絡 。除了遠程定位，還具備私隱警示功能，防止被惡意追蹤。

售價：$89 (1個裝) / $299 (4個裝)

3. Xiaomi DIY 智能門鎖

主打簡單安裝，無需請鎖匠，15 分鐘內即可完成 DIY 裝機 。支援指紋、藍牙、語音等多種解鎖方式，並能與 HomeKit、Google 及 Alexa 等多個智能生態系統連動。

售價：$879

REDMI Buds 8 Pro耳機（官方圖片）

4. REDMI Buds 8 Pro耳機

支援高達 55dB 的強勁主動降噪，配備升級版同軸三驅動器及 Dolby Audio 技術，為音樂和遊戲提供沉浸式的音效表現 。

售價：$459

以上所有 AIoT 新品及 Xiaomi Pad 8 系列均會與手機同步，於 3 月 2 日中午 12 時在小米之家、官方網頁及指定零售商正式開售 。