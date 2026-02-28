小米巴塞發佈會｜Leica 17 Ultra 1吋LOFIC元件+Vision GT電跑車
直擊小米巴塞發佈會，17系列1吋LOFIC感光元件＋Vision GT概念車｜記者現正身處西班牙巴塞隆拿的小米發佈會現場，小米今日正式推出了與Leica合作打造的「小米 17系列」國際版本，小米 17 Ultra 以厚度僅 8.29mm的輕薄身軀，搭載了具備 LOFIC 技術的一吋超大感光元件，加上 75-100mm 機械光學變焦長焦鏡頭、專為攝影發燒友設計的 Leica Leitzphone 特別版，將傳統相機的操作感帶入智能手機領域。除了影像技術的突破，小米亦展示了最新平版電腦、智能穿戴及未來電動車，包括搭載 AI 技術的小米 Pad 8 系列，以及首次亮相的 Vision Gran Turismo 概念超跑。
小米17 Ultra 機械光學結構與 LOFIC 技術
小米Xiaomi 17 Ultra 作為影像旗艦的巔峰之作，重點在於搭載了具備 LOFIC技術的一吋超動態感光元件。這款名為「光影獵人 1050L」的元件，利用特製電容大幅提升感光元件容量，從而實現更為極致的動態範圍，即便在光影強烈對比的場景下，亦能精準還原色彩與明暗細節，對於拍片時的影像質素提升尤其顯著。此外，小米 17 Ultra 加入了 75-100mm 機械光學變焦長焦鏡頭。不同於以往的數位裁切，它是透過實體機械結構實現原生影像質素的光學變焦，配合 2億超高像素感光元件，可達成最高 17.2 倍的光學級變焦效果。
小米Xiaomi 17 則主打細螢幕旗艦市場，搭載 6.5 吋 CrystalRes OLED 螢幕，機身厚度僅 8.06mm。其影像系統採用光影獵人 950 感光元件與 50mm 浮動長焦鏡頭，支援 10 厘米微距攝影。
性能方面，全系列均配備 Snapdragon 8 Elite，並採用含 16% 矽含量的矽碳負極電池。令讓小米 17 在保持輕薄之餘，內置高達 6330mAh 的大容量電池，並支援最高 100W 的 HyperCharge 快充。
至於與Leica徠卡深度合作的 Leica Leitzphone 則展現了極致的工藝美學，新機採用 CNC 鋁合金機身配以鎳陽極氧化處理，鏡頭外圈設有實體控制環（Leica Camera Ring），可以令用家如同傳統相機般的對焦手感。軟件層面上， Leitzphone 獨有的「Leica Essential Mode」能模擬經典 M9 數碼相機與 M3 黑白菲林的影調，完美結合了尖端科技與百年攝影傳統。
小米17 國際版售價：999歐羅起（約9236港元起）
小米17 Ultra國際版售價：1499歐羅起（約13858港元起）
小米17 Leica Leitzphone售價：1999歐羅起（約18481港元起）
小米 Pad 8 運用 AI 技術提升移動辦公與創作效率
小米 Pad 8 系列以「移動辦公室」為設計重心，厚度僅 5.75mm，是小米目前最纖薄的平板產品。擁有 11.2 吋 3.2K 分辨率螢幕，支援 144Hz 刷新率與 800 尼特峰值亮度，確保視覺體驗流暢清晰。Pad 8 Pro 搭載 Snapdragon 8 Elite 處理器，相比前代，其 CPU 與 GPU 性能分別提升了 81% 與 103%。
系統預載了全新的 HyperOS 3，結合 HyperAI 技術，可以提升用家的生產力。新系統支援 PC 級的多任務處理，包括可 5:5 垂直分割畫面及具備右鍵功能的瀏覽器體驗。而且它為滿足專業創作者的要求，Pad 8 Pro 亦提供磨砂玻璃版本，採用奈米蝕刻技術大幅降低眩光，配合具備壓力感應功能的小米 Focus Pen Pro，能提供極致細膩的書寫與繪圖體驗。
小米Pad 8 國際版售價：449.9歐羅起（約4151港元起）
小米Pad 8 Pro 國際版售價：599.9歐羅起（約5538港元起）
小米 Vision Gran Turismo 概念車體現人車家全生態的未來願景
小米首次跨足遊戲賽車模擬領域，為PlayStation 5賽車遊戲《Gran Turismo 7》打造了 Vision Gran Turismo 電動概念超跑。這款超跑在設計上追求極致的空氣動力學，採用水滴形駕駛艙與複雜的導風渠道，實現 0.29 的極低風阻係數，同時兼顧高下壓力。
車艙內部引入了Sofa Racer的設計理念，座椅與中控台一體化連接，為駕駛者提供包裹感。這款概念車能透過 AI 感測駕駛者的狀態並調整座艙氛圍。小米 EV 設計負責人表示，這款作品不僅是速度的象徵，更是未來智能移動空間與人類情緒交互的探索成果，展示了小米在跨領域工業設計上的功底。
小米全新 AIoT 產品提升智能家居與穿戴裝置體驗
今年小米除了以上重點外，還在在智能穿戴與家居範疇，小米推出了多款新品。小米Xiaomi Watch 5 搭載 Wear OS 6 系統，並首次整合 Google Gemini AI 助手，支援高達 95% 精準度的手勢控制，用家只需透過彈指或轉動手腕即可操作功能。其續航力在智能模式下可達 6 天，並採用藍寶石玻璃保護 1.54 吋的超窄邊框螢幕。
小米Xiaomi Tag 則提供跨平台的追蹤方案，同時支援 Apple Find My 與 Google Find Hub 網絡，電池續航超過一年。售價為14.9 歐羅起（約138港元）
音頻方面，REDMI Buds 8 Pro 具備 55dB 主動降噪及同軸三驅動器單元，配合 Dolby Audio 技術，為用家帶來沉浸式的環繞聲效體驗，全面完善了小米的智能生態圈。售價為$459。
最後還有最新 小米Xiaomi電動滑板車6亦都同步推出，香港售價為$2999起。