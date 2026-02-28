小米巴塞發佈會｜Leica 17 Ultra 1吋LOFIC元件+Vision GT電跑車

直擊小米巴塞發佈會，17系列1吋LOFIC感光元件＋Vision GT概念車｜記者現正身處西班牙巴塞隆拿的小米發佈會現場，小米今日正式推出了與Leica合作打造的「小米 17系列」國際版本，小米 17 Ultra 以厚度僅 8.29mm的輕薄身軀，搭載了具備 LOFIC 技術的一吋超大感光元件，加上 75-100mm 機械光學變焦長焦鏡頭、專為攝影發燒友設計的 Leica Leitzphone 特別版，將傳統相機的操作感帶入智能手機領域。除了影像技術的突破，小米亦展示了最新平版電腦、智能穿戴及未來電動車，包括搭載 AI 技術的小米 Pad 8 系列，以及首次亮相的 Vision Gran Turismo 概念超跑。



小米 Xiaomi 17系列及17 Ultra 國際版正式推出，香港版亦都快將登場。

小米17 Ultra 機械光學結構與 LOFIC 技術

小米Xiaomi 17 Ultra 作為影像旗艦的巔峰之作，重點在於搭載了具備 LOFIC技術的一吋超動態感光元件。這款名為「光影獵人 1050L」的元件，利用特製電容大幅提升感光元件容量，從而實現更為極致的動態範圍，即便在光影強烈對比的場景下，亦能精準還原色彩與明暗細節，對於拍片時的影像質素提升尤其顯著。此外，小米 17 Ultra 加入了 75-100mm 機械光學變焦長焦鏡頭。不同於以往的數位裁切，它是透過實體機械結構實現原生影像質素的光學變焦，配合 2億超高像素感光元件，可達成最高 17.2 倍的光學級變焦效果。

感光元件配置LOFIC影像系統，拍攝出來的質素對比度更高，更具立體感。

小米Xiaomi 17 則主打細螢幕旗艦市場，搭載 6.5 吋 CrystalRes OLED 螢幕，機身厚度僅 8.06mm。其影像系統採用光影獵人 950 感光元件與 50mm 浮動長焦鏡頭，支援 10 厘米微距攝影。

小米Xiaomi 17系列，以高性價比為主打賣點。

17 Ultra與iPhone 17 Pro Max的拍攝比較

性能方面，全系列均配備 Snapdragon 8 Elite，並採用含 16% 矽含量的矽碳負極電池。令讓小米 17 在保持輕薄之餘，內置高達 6330mAh 的大容量電池，並支援最高 100W 的 HyperCharge 快充。

與小米深度合作的 Leica Leitzphone

至於與Leica徠卡深度合作的 Leica Leitzphone 則展現了極致的工藝美學，新機採用 CNC 鋁合金機身配以鎳陽極氧化處理，鏡頭外圈設有實體控制環（Leica Camera Ring），可以令用家如同傳統相機般的對焦手感。軟件層面上， Leitzphone 獨有的「Leica Essential Mode」能模擬經典 M9 數碼相機與 M3 黑白菲林的影調，完美結合了尖端科技與百年攝影傳統。

小米17 Ultra Leica Leitzphone

現場不少記者對全新小米17 Ultra深感興趣

小米17 國際版售價：999歐羅起（約9236港元起）

小米17 Ultra國際版售價：1499歐羅起（約13858港元起）

小米17 Leica Leitzphone售價：1999歐羅起（約18481港元起）



小米 Pad 8系列亦都同步公布推出

小米 Pad 8 運用 AI 技術提升移動辦公與創作效率

小米 Pad 8 系列以「移動辦公室」為設計重心，厚度僅 5.75mm，是小米目前最纖薄的平板產品。擁有 11.2 吋 3.2K 分辨率螢幕，支援 144Hz 刷新率與 800 尼特峰值亮度，確保視覺體驗流暢清晰。Pad 8 Pro 搭載 Snapdragon 8 Elite 處理器，相比前代，其 CPU 與 GPU 性能分別提升了 81% 與 103%。

小米 Pad 8 Pro

系統預載了全新的 HyperOS 3，結合 HyperAI 技術，可以提升用家的生產力。新系統支援 PC 級的多任務處理，包括可 5:5 垂直分割畫面及具備右鍵功能的瀏覽器體驗。而且它為滿足專業創作者的要求，Pad 8 Pro 亦提供磨砂玻璃版本，採用奈米蝕刻技術大幅降低眩光，配合具備壓力感應功能的小米 Focus Pen Pro，能提供極致細膩的書寫與繪圖體驗。

小米Pad 8 國際版售價：449.9歐羅起（約4151港元起）

小米Pad 8 Pro 國際版售價：599.9歐羅起（約5538港元起）



小米 Vision Gran Turismo 概念車體現人車家全生態的未來願景

小米首次跨足遊戲賽車模擬領域，為PlayStation 5賽車遊戲《Gran Turismo 7》打造了 Vision Gran Turismo 電動概念超跑。這款超跑在設計上追求極致的空氣動力學，採用水滴形駕駛艙與複雜的導風渠道，實現 0.29 的極低風阻係數，同時兼顧高下壓力。

小米Vision Gran Turismo

車艙內部引入了Sofa Racer的設計理念，座椅與中控台一體化連接，為駕駛者提供包裹感。這款概念車能透過 AI 感測駕駛者的狀態並調整座艙氛圍。小米 EV 設計負責人表示，這款作品不僅是速度的象徵，更是未來智能移動空間與人類情緒交互的探索成果，展示了小米在跨領域工業設計上的功底。

小米全新 AIoT 產品提升智能家居與穿戴裝置體驗

今年小米除了以上重點外，還在在智能穿戴與家居範疇，小米推出了多款新品。小米Xiaomi Watch 5 搭載 Wear OS 6 系統，並首次整合 Google Gemini AI 助手，支援高達 95% 精準度的手勢控制，用家只需透過彈指或轉動手腕即可操作功能。其續航力在智能模式下可達 6 天，並採用藍寶石玻璃保護 1.54 吋的超窄邊框螢幕。

小米Xiaomi Watch 5

小米Xiaomi Tag 則提供跨平台的追蹤方案，同時支援 Apple Find My 與 Google Find Hub 網絡，電池續航超過一年。售價為14.9 歐羅起（約138港元）

小米Xiaomi Tag

音頻方面，REDMI Buds 8 Pro 具備 55dB 主動降噪及同軸三驅動器單元，配合 Dolby Audio 技術，為用家帶來沉浸式的環繞聲效體驗，全面完善了小米的智能生態圈。售價為$459。

REDMI Buds 8 Pro

最後還有最新 小米Xiaomi電動滑板車6亦都同步推出，香港售價為$2999起。