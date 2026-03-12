iOS 26.3.1電量測試｜新版本解決了與最新硬件的兼容性問題 ，同時，YouTube@iAppleBytes 亦針對 6 款升級了 iOS 26.3.1 的 iPhone 測試電池續航力。其中，有一款竟跌48分鐘電！那麼用家還應不應該更新呢？



iOS 26.3.1 更新重點

這次 iOS 26.3.1 更新最值得留意的重點之一，是解決了與最新硬件的兼容性問題 。隨著本週 Apple 發表了多款重量級新品，系統層面的支援亦必須與時並進 。官方資訊顯示，此版本特別修復了針對 2026 年款外接顯示器 Studio Display 以及高端型號 Studio Display XDR 的支援錯誤 。

iOS 26.3.1 電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13、iPhone 15、iPhone 16，6款手機進行測試，在滿電的情況和電池健康度約在 90% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 26.3.1 版本下電池使用情況。

測試發現，今次對部分的 iPhone 續航力影響非常大，特別是 iPhone 11 續航力跌了近50分鐘。不過，新更新影響 iPhone 與其他 Apple 產品的互動，因此有需要的用家最好還是盡快更新。