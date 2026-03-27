Pokemon寶可夢卡牌美術嘉年華啟德開幕 必看忍者飛旋超級進化畫展

Pokemon寶可夢集換式卡牌在全球掀起熱潮，而且今年更迎來30周年，於啟德 AIRSIDE 將於舉辦全港首個「寶可夢集換式卡牌遊戲 美術嘉年華」。不僅展示珍貴卡牌，更結合了「忍者飛旋」及「超級進化」與藝術畫展覽，為香港的小精靈訓練家近距離感受Pokemon的吸引力。



超級進化系列插畫展亮點

嘉年華的核心展區為「寶可夢卡牌 插畫美術展」，展覽悉數呈現共72張精選Pokemon卡牌的插畫作品。而且展覽內容主要圍繞最新擴充包「忍者飛旋」中的「超級進化」主題，將原本僅限於對戰桌上的精緻繪畫，轉化為大比例的視覺藝術展示。參觀者可以近距離觀察不同插畫師如何運用獨特的構圖與色彩，表現寶可夢在超越進化極限時所迸發的能量感。

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忍者飛旋擴充包產品重點

除藝術展示外，活動另一焦點在於展出最新推出的擴充包「忍者飛旋」系列。此系列加入了備受期待的「超級甲賀忍蛙ex」，其動態十足的設計與強大的戰鬥技能，成為本年度玩家與收藏家的首選目標。場內特別設有新卡展示區，介紹「忍者飛旋」系列的結構特點。新產品在視覺美學與對戰平衡度之間取得了優異平衡。

Pokemon快閃店必買品

為了讓訓練家能即時入手最新商品，玩具”反”斗城於活動現場特設Pokemon寶可夢商品快閃店。包括「忍者飛旋」擴充包、以及大量不同繁中版本的寶可夢卡牌以供選擇。而且在內的多款最新產品與限定精品，滿足fans的需求。除了購物與觀賽，場內亦舉辦「尋找超級甲賀忍蛙大作戰」解謎遊戲及針對新手的教學活動，透過多元化的互動體驗，讓大家能邊玩邊了解寶可夢的相關知識。