AirTag 2 深度評測｜遺失物救星再進化！第2代超寬頻晶片尋找更快

Apple AirTag 2實測，值不值得入手升級？｜傳了多年，Apple終於正式為AirTag升級新一代，記者第一時間入手了這個全新的AirTag 2。雖然外表不變，但不僅延續了蘋果生態圈強大的「尋找」網路優勢，更在定位距離與聲響表現上取得了突破性的進步。記者就在2星期深度實測及剖析這款第二代追蹤器實戰表現，究竟值不值得大家入手或升級。



AirTag 2的設計與上代完全一樣

AirTag 2 硬體規格有哪些重大提升？

打開包裝後，AirTag 2 的外觀雖然與第一代幾乎一樣，但內部的技術核心卻脫胎換骨。最大的升級在於搭載了與 iPhone 17 系列同級的第二代超寬頻晶片。空間感知能力的飛躍，能夠在更複雜的環境中精確鎖定位置。在實際測試中，過往一代產品可能需要在五公尺範圍內才能啟動的精確尋找功能，在這一代將感應範圍大幅延伸。就好像在機場等行李時，可以更快鎖定行李位置。

將AirTag 2 放在行李內時，機場等行李時比以往更快偵測到行李位置。

除了晶片升級，Apple亦對其內部揚聲器進行了重新設計，音量提升了近50%，且音調調整為穿透力更強、更高音，令這一代 AirTag 如被壓在沙發深處或厚重衣物下時，聲響過於微弱而難以察覺的問題。

今代的聲音比上代更響亮

第二代超寬頻晶片的實際尋找距離提升

記者實測室外空曠環境與複雜室內的效果，當在室外無障礙物的情況下，iPhone 17 Pro Max 能夠在大約10m處便接收到 AirTag 2 的訊號，相比上一代產品的感應範圍提升了不少。不僅縮短了用家盲目徘徊的時間，更可以提供了更穩定的指向箭頭。然後在機場實測，不少障礙物及牆壁遮擋較多的環境，第二代超寬頻晶片亦展現出極強的抗干擾能力，減少了訊號跳動的情況。靠近目標物約3m時，觸覺回饋的震動感變得更加細膩且層次分明，配合視覺上的導引，尋找東西時的焦慮感降至最低。

Apple Watch 更能精確定位

這次 AirTag 2 最令人驚喜的功能，便是可以 Apple Watch 的深度整合。以往若要啟動精確尋找，以往必須拿出手機並持續對準方向才可，而這一代可以利用 Apple Watch Series 9 及其後的機型來定位。記者戴著 Apple Watch 11 進行實測，手錶螢幕能同步顯示方向指引與具體距離。手錶的觸覺震動配合螢幕上的箭頭導向，更具沉浸感且低干擾的尋物體驗，這項功能無疑成為了 Apple Watch 用家升級 AirTag 2 的動力。

可以設定與航空公司分享位置，當飛行降落後遺失行李，都可以讓航空公司更易掌握行李位置。

航空公司行李共享功能

針對經常出差或旅遊的商務人士，AirTag 2 引入了十分實用的分享物品位置功能。用家可以允許物品遺失或行李延誤時，透過「尋找」App 產生一個限時有效的加密連結，並將此位置資訊直接分享給航空公司等第三方合作夥伴。目前全球已有超過五十家主流航空公司支援此項協議。它不單打破了私人追蹤數據與公眾服務系統之間的藩籬，而且更可以透過這項功能，地勤人員能更快速地定位特定物件，有效降低行李真正失蹤的機率。

AirTag 2 是否值得入手或升級？

經過2星期深度使用，記者認為 AirTag 2 是一款趨於完美的成熟作品。雖然外型沒有顯著變化，但內部性能的全面進化確實解決了第一代產品在極限環境下的不足。如果大家是極度生存於 Apple 生態圈，且對於精準定位、聲音提示強度有較高要求，AirTag 2 所帶來的穩定感與效率提升絕對值回票價。特別是其強大的續航能力與對現有配件的完美相容性，讓升級成本降至最低。

4顆AirTag 2售價為$849

✈️ AirTag 分享位置給航空公司的步驟

1. 開啟「尋找」App：在你的 iPhone 或 iPad 上打開「尋找」App。

2. 選擇物品：點擊下方的「物品」分頁，選擇放在行李箱中的那個 AirTag 2。

3. 啟動「分享物品位置」：向上滑動面板找到並點擊 「分享物品位置」(Share Item Location)。

4. 產生連結：點擊「繼續」後，App 會產生一個專屬連結。便可以點擊「分享連結」，透過電子郵件、訊息或航空公司 App 的客服視窗傳送給對方。

5. 航空公司驗證：航空公司人員收到連結後，需進行簡單的身份認證（如 Apple 帳號或合作夥伴郵件驗證）即可在互動式地圖上看到行李的即時位置。

暫時性權限：該分享連結並非永久性。一旦你與行李重逢（手機感應到 AirTag 在身邊），分享功能會自動停用。



自動失效：如果你未手動關閉，連結也會在 7 天後自動失效，確保你的位置隱私不會長期外洩。



跨平台支援：航空公司人員可以使用任何網頁瀏覽器開啟連結，無需持有 iPhone。



隱私保護：連結會顯示 AirTag 的位置與序列號，但不會公開你的住址或其他個人敏感資訊。

